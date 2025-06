Płyta indukcyjna z okapem: rozwiązanie, które odpowiada na konkretne potrzeby. Sprawdź najczęściej zadawane pytania

Na te i inne wątpliwości warto odpowiedzieć, bo technologia ta - choć nowa w polskich wnętrzach - ma wiele do zaoferowania. Płyta indukcyjna z okapem rozwiązuje częsty problem aranżacyjny, ale i wprowadza do kuchni porządek oraz nową jakość gotowania.

Płyty z wbudowanym okapem to odpowiedź na potrzeby nowoczesnych kuchni. Są ciche, kompaktowe, pozwalają lepiej zagospodarować przestrzeń i nadają kuchni lekkości.

To jedno z pierwszych pytań, jakie pojawia się przy planowaniu takiego zakupu. Intuicja podpowiada, że połączenie dwóch funkcji - gotowania i wentylacji - musi wymagać kompromisów. Tymczasem nowoczesne modele, takie jak Globalo Plantis, są projektowane z myślą o maksymalnej oszczędności miejsca.

System odprowadzania powietrza jest zintegrowany w kompaktowej formie, ukrytej pod blatem. Pozostaje więc dość przestrzeni, by w szufladzie pod płytą przechowywać np. przyprawy czy akcesoria kuchenne.

Plantis 80.1 Black i model Plantis 90.1 Black to dwa modele, które łączą estetykę z technologią. Oba wykonane zostały z eleganckiego, czarnego szkła, posiadają minimalistyczny panel sterowania i dopracowaną linię projektową.

Cechą szczególnie wartą uwagi jest obustronna funkcja łączenia pól grzewczych - umożliwiająca komfortowe gotowanie w większych naczyniach czy grillowanie na płytach żeliwnych. Można połączyć dwa pola z lewej lub prawej strony, tworząc większą, jednolitą powierzchnię grzewczą. Płyta sama rozpozna rozmiar naczynia i dopasuje moc, by gotowanie było wydajne i równomierne.

Pochłaniacz lub wyciąg - możliwość podłączenia do wentylacji lub pracy na filtrach

Booster - szybkie zwiększenie mocy pola do zagotowania wody w kilka chwil,

Płyta z wbudowanym okapem to rozwiązanie, które z roku na rok zyskuje uznanie wśród osób szukających funkcjonalnych, ale też estetycznych i dobrze przemyślanych urządzeń kuchennych. Oferuje większą swobodę aranżacyjną, oszczędza miejsce i pozwala gotować bez kompromisów - niezależnie od stylu kuchni.

Modele Globalo to propozycja dla tych, którzy cenią jakość wykonania, dyskretne technologie i spójny wygląd wnętrza. Dostępne w dwóch szerokościach, wpisują się zarówno w większe przestrzenie, jak i mniejsze mieszkania.

Okap z płytą Globalo Plantis to wyjątkowo cichy model, którego praca rozpoczyna się już od 42 dB, dzięki czemu nie przeszkadzają w rozmowach, słuchaniu muzyki ani oglądaniu telewizji, zwłaszcza w otwartych przestrzeniach dziennych.

To pytanie pojawia się bardzo często - i nic dziwnego. Klasyczne podejście do wentylacji zakładało, że parę i zapachy trzeba zbierać z góry. Tymczasem w płytach Globalo z wbudowanym okapem opary są zasysane natychmiast u źródła - zanim zdążą się unieść. To możliwe dzięki zastosowaniu mocnych silników, które wyłapują parę, cząsteczki tłuszczu i zapachy, zapobiegając jej rozprzestrzenianiu się również podczas intensywnego gotowania.