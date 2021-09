Produkty, które mogą sprzyjać migrenie. Uważaj!

Jak wygląda życie z migreną?

Warto zapytać kogoś, kto się z nią zmaga. Otoczenie często traktuje ją jako fanaberię, ewentualnie silniejszy ból głowy. Nic wielkiego. Tymczasem ataki migreny potrafią wykluczyć z życia na kilka dni. Czasem towarzyszy im aura, zaburzenie widzenia, mdłości, wymioty i światłowstręt. Są też osoby, które w trakcie ataku migreny mają nadwrażliwość na dotyk i, co oczywiste, dźwięk.

Złap moment, w którym migrena się rozkręca

Warto zastanowić się nad przyczynami migren i poszukać skutecznego leczenia. To nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Każdy ból jest inny i każdy organizm reaguje trochę inaczej. Osoby, które żyją z migreną jednogłośnie mówią, że najważniejsze jest uchwycenie odpowiedniego momentu, w którym koniecznie trzeba zażyć leki przeciwmigrenowe. Jeśli go przegapimy, ból wymyka się spod kontroli i bezwzględnie nokautuje.

Zdjęcie Migrenowy ból głowy może zostać spotęgowany przez nieodpowiednią dietę / 123RF/PICSEL

Migrena to nie jest zwykły ból głowy

W leczeniu ważna jest umiejętność wyciszenia emocji i szukanie skutecznych technik relaksacyjnych. Migrena nierzadko jest odpowiedzią organizmu na przewlekły stres. Równie ważne jest przyjrzenie się jadłospisowi. Są bowiem produkty, które podejrzewa się o wywoływanie lub nasilanie bólów migrenowych. Nie u każdego będą te same, ale jeśli jednak masz skłonność do migren, zacznij notować, co jesz. Być może dzięki temu, zamiast kolejnych dawek silnych leków przeciwmigrenowych, nauczysz się redukować, a nawet eliminować napady migrenowe poprzez korektę jadłospisu. To wyzwanie warto podjąć.

Produkty z listy podejrzewanych o wywoływanie migren

Wśród najczęściej wymienianych są:

- wino,

- piwo,

- kawa,

- produkty zawierające chininę, składnik nadający im gorzki posmak - najpopularniejszym przedstawicielem jest tonik,

- produkty zawierające aspartam,

- śledzie i owoce morza,

- sery żółte i pleśniowe,

Zdjęcie Przy bólu głowy warto ograniczyć spożycie mięsa i podrobów / 123RF/PICSEL

- nabiał, w tym jogurty i kwaśna śmietana,

- kakao i jego pochodne, w tym czekolada,

- pomidory,

- oliwki,

- cytrusy,

- lody,

- orzechy,

- jajka,

- produkty typu fast food, zwłaszcza smażone w głębokim tłuszczu (jak na przykład frytki),

- produkty sprzedawane w formie konserw,

- wątróbka i inne podroby,

- banany,

- figi.

Zdjęcie Jajka, choć bogate w składniki odżywcze, także znalazły się na czarnej liście / 123RF/PICSEL

Lista jest długa. Nie sposób wszystkiego wyeliminować. Warto jednak uważnie przyjrzeć się sobie i swojemu talerzowi. A nuż okaże się, że ostatnia i przedostatnia migrena pojawiała się po zjedzeniu ulubionego pleśniowego sera. Zazwyczaj nie jesteśmy skłonni do rezygnowania ze swoich przysmaków, jednak dla uniknięcia bólu, który rozsadza czaszkę i okrada z kolejnych dni życia, chyba warto to rozważyć.

Ewa Koza, mamsmak.com

***

