Raźnym krokiem w zdrową jesień!

Pandemia trwa już wiele miesięcy i wszyscy jesteśmy zmęczeni tą sytuacją: obostrzeniami, informacjami o nowych zakażeniach, a także prognozach mówiących o wzroście zachorowań w miesiącach jesienno-zimowych. Dziś osiem nawyków, nad którymi warto popracować, dla wzmocnienia odporności.

Zdjęcie Pamiętaj o codziennej dawce ruchu, dostosowanej do wieku i stanu zdrowia /123RF/PICSEL

Czasem trzeba przypomnieć najprostsze działania, bo nie wiedza, a praktyka jest naszą największą siłą. Martwisz się o zdrowie swoje i swoich najbliższych? To już przestań. Zamartwianie nic dobrego nie przyniesie. Postaw na działanie i wybierz to, co zwiększy szanse na pełnię zdrowia.

1. Jedz regularne posiłki, optymalnie 4-5 małych porcji w ciągu aktywnej części doby.



2. Bezwzględnie jedz śniadanie - organizm potrzebuje paliwa na start, jazda na debecie zaburza procesy metaboliczne, skutkuje przyrostem tkanki tłuszczowej, a w efekcie osłabia organizm.





3. Włącz do jadłospisu świeżo wyciskane soki warzywne - to prawdziwa esencja zdrowia. Późnym latem i wczesną jesienią warto korzystać z pełnych soku warzyw korzeniowych.



Do kultowej marchewki dorzuć czerwonego buraka, korzeń selera, ząbek czosnku, kawałek korzenia imbiru, gałązki natki pietruszki, a także dwa owoce: jabłko i cytrynę - tak stworzysz prawdziwą bombę witaminową, która odżywi komórki, usprawni procesy metaboliczne, wymiecie toksyny z zakamarków jelit i doda sił witalnych.