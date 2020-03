Robimy detoks laurowy

Odwar z liści laurowych działa oczyszczająco. Zawiera także olejek eugenol, który ma właściwości przeciwzapalne. Dlatego warto go stosować nie tylko w kuchni, ale także leczniczo.

Odwar na bolące stawy Kruszymy 5 g liści laurowych (2 zł/6 g). Wrzucamy do 300 ml gorącej wody i gotujemy 5 minut. Odwar wraz z liśćmi przelewamy do termosu, zakręcamy i zostawiamy na 5 godzin. Przecedzamy, wlewamy do szklanej butelki - to dawka na jeden dzień.

Przez 12 godzin co 20-30 minut pijemy po łyku. Powtarzamy po 3 dniach. Robimy tydzień przerwy i powtarzamy kurację. Podczas kuracji unikamy jedzenia mięsa i wędlin.

UWAGA! Nie wypijamy całego odwaru na raz! Ma on właściwości rozszerzające naczynia krwionośne i może (w najgorszym przypadku) spowodować nawet krwawienie wewnętrzne.