Te nieoczywiste produkty dodają energii!

Choć w chwilach spadku energii z reguły sięgamy po filiżankę kawy, istnieją lepsze metody na podwyższenie poziomu energii. Wystarczy zadbać o regularność spożywanych posiłków i włączyć do nich produkty, które w zdrowy i naturalny sposób wspierają naszą koncentrację i zwiększają witalność. "Jeśli będziesz robić zbyt długie przerwy między posiłkami, w końcu dopadnie cię nieprzyjemne uczucie zmęczenia i osłabienia. Zaleca się jedzenie trzech posiłków i dwóch przekąsek w ciągu dnia" - tłumaczy w rozmowie z "Huffington Post" dietetyczka Amy Gorin.

Co powinno zatem zagościć w naszym jadłospisie, jeśli dokucza nam spadek formy i brak energii? Przede wszystkim warto wzbogacić menu w czarną fasolę. "Jest nie tylko pyszna i uniwersalna, ale także bogata w cenne składniki. To fantastyczne połączenie białka, korzystnego z punktu widzenia funkcjonowania jelit błonnika oraz węglowodanów, które są paliwem dla mózgu. Czarna fasola kryje w sobie również żelazo, które odgrywa ważną rolę w zwiększaniu energii. Jego cząsteczki wchodzące w skład hemoglobiny łączą się bowiem z cząsteczkami tlenu i są transportowane do narządów" - wyjaśnia dietetyczka Meredith Price. Ekspertka dodaje, że posiłek na bazie czarnej fasoli sprawdzi się zwłaszcza po treningu, gdyż błyskawicznie uzupełni zapasy białka i węglowodanów, zapobiegając nagłemu osłabieniu i senności.

Podobne właściwości wykazują banany, które mogą posłużyć zarówno jako pożywny dodatek do porannej owsianki, jak i samodzielna przekąska. "Owoce te są doskonałą propozycją dla osób potrzebujących szybkiego zastrzyku energii. Zawierają fruktozę, która po przekształceniu się w glukozę trafia do krwiobiegu, gdzie nasze komórki, a zwłaszcza komórki mózgu, mogą wykorzystać ją do szybkiego pozyskania niezbędnej energii. Badania wykazały, że banany to świetna alternatywa dla popularnych napojów dla sportowców, gdyż zawierają cenne witaminy i potas, który odpowiada za dostarczanie do mózgu tlenu" - wyjaśnia Price.

Jeśli natomiast brakuje nam pomysłu na zdrową i energetyczną przekąskę, sięgnijmy po pistacje. "Są źródłem białka, aminokwasów, zdrowych tłuszczów i błonnika. To połączenie sprawia, że po ich zjedzeniu na dłużej utrzymuje się uczucie sytości. W jednej czwartej filiżanki pistacji znajduje się aż sześć gramów protein" - podpowiada Gorin. I dodaje, że komponując jadłospis zwiększający energię nie możemy zapomnieć o wodzie. Niedostateczne nawodnienie bardzo często wywołuje bowiem uczucie zmęczenia. "Kiedy nie dostarczamy organizmowi płynów, tlen nie dociera wystarczająco szybko tam, gdzie powinien. Szklanka wody działa jak zastrzyk energii, niezależnie od tego, czy jesteś spragniony" - puentuje ekspertka.