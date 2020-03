5 rzeczy, na które nigdy nie miałaś czasu, a które możesz zrobić podczas kwarantanny

W ostatnich dniach tysiące ludzi poddało się - obowiązkowej lub dobrowolnej - domowej kwarantannie. Izolacja, choć w dobie epidemii konieczna, może mieć negatywny wpływ na kondycję psychiczną. Dlatego siedząc w domu, dobrze zadbać o to, by ręce i myśli cały czas były zajęte. I to nie tylko śledzeniem newsów o Covid-19.

Zdjęcie Spędzony w domy czas warto wykorzystać na wprowadzenie zmian w codziennej rutynie /123RF/PICSEL

1. Uporządkować szafę metodą Marie Kondo

Nie ma cudów. Nawet w domach tych, którzy dbają o porządek i starają się kontrolować ilość posiadanych rzeczy, z biegiem czasu do szaf wkrada się chaos. Spontaniczne nabytki, nietrafione prezenty, rzeczy zostawione "na przyda się", czy po prostu darzone sentymentem, gromadzą się w szafach sprawiając, że coraz trudniej odnaleźć się we własnym mieszkaniu.

Reklama

Na zapanowanie nad gromadzoną przez lata kolekcją ubrań i akcesoriów potrzeba czasu. Nic więc dziwnego, że generalne porządki w szafach zwykle odkładamy na bliżej nieokreśloną przyszłość. Może jednak teraz, korzystając z większej ilości wolnego czasu, warto zmierzyć się z tym wyzwaniem?

Sprzątać można oczywiście po swojemu, ale można też sięgnąć po wskazówki ekspertów. W dziedzinie porządków szczególną estymą cieszy się Marie Kondo - Japonka, której poradnik "Magia sprzątania", znalazł setki tysięcy czytelników na całym świecie.

Na czym owa magia polega? Otóż na pozbyciu się rzeczy, które są nie tyle niepotrzebne, co wzbudzają w nas negatywne emocje. Kondo radzi, by opróżnić szafy i przyjrzeć się każdej schowanej w nich części garderoby, a następnie zadać sobie pytanie: co czuję kiedy trzymam w rękach daną rzecz? Radość i pewność siebie, a może wręcz przeciwnie? Może te jeansy kojarzą mi się z nieudaną randką? Albo tę sukienkę miałam na sobie podczas nieprzyjemnej rozmowy kwalifikacyjnej? A może ta apaszka jest prezentem od koleżanki, której tak naprawdę nie lubię? Zdaniem Kondo taki sposób myślenia pozwoli nam na wyeliminowanie z otoczenia ubrań, ale też np. akcesoriów kuchennych i bibelotów, które negatywnie wpływają na nastrój.

Porządki w domu i porządki w głowie - brzmi nieźle, prawda?