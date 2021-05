8 pomysłów na prezent dla miłośniczki sportu

Uprawianie sportów lub zwyczajne aktywne spędzanie czasu to styl życia, który daje wiele satysfakcji. Ruch dodaje energii i pozytywnie nastraja, a także poprawia zdrowie i wzmacnia odporność. Warto wspierać bliskich w tym hobby! Jednym z miłych gestów może być prezent związany ze sportowymi zainteresowaniami. Co podarować dziewczynie lub kobiecie, która uwielbia aktywność fizyczną? Przygotowaliśmy aż 8 propozycji.

1. Mata do ćwiczeń

Mata sprawia, że trenowanie w domu lub na świeżym powietrzu staje się bardziej komfortowe, a także bezpieczniejsze — stabilne, miękkie podłoże zapobiega np. poślizgnięciom. Ten przedmiot przyda się zwłaszcza miłośniczkom jogi, ale jest znacznie bardziej wszechstronny. Mata do ćwiczeń (duży wybór znajdziesz w sklepie Marbo-Sport.pl) okazuje się niezastąpiona podczas rozgrzewki fitnessu czy aerobiku, a także w trakcie rozciągania po treningu, a w deszczowe dni umożliwi wykonanie treningu w domu.

2. Butelka z filtrem

Każdy wie, że nawadnianie podczas uprawiania sportu to niezwykle ważna sprawa. Wielorazowa butelka świetnie sprawdzi się w roli prezentu, a przy okazji pomoże bliskiej nam osobie zaoszczędzić na kupowaniu napojów i okaże się bardzo ekologicznym rozwiązaniem. Jest także niedrogim prezentem, idealnym np. dla studentki, która chce zrobić niespodziankę przyjaciółce. Jeśli planujemy droższy prezent, możemy kupić zapas filtrów lub stworzyć zestaw różnych akcesoriów sportowych i dodać butelkę jako jeden z drobiazgów.

3. Słuchawki sportowe

Wiele osób podczas uprawiania sportu uwielbia słuchać muzyki — a coraz częściej także podcastów lub audiobooków. Dobre, bezprzewodowe słuchawki sportowe sprawiają, że jest to znacznie bardziej komfortowe. Taki drobiazg potrafi nawet trudny trening zmienić w przyjemność, a przy okazji daje poczucie efektywnie spędzonego czasu — i to podwójnie!

4. Rękawiczki treningowe

Przydadzą się zwłaszcza osobom, które chodzą na siłownię lub jeżdżą na rowerze. Rękawiczki umożliwiają pewny chwyt i pozwalają zadbać o dłonie, a przy okazji są gadżetem, który wielu miłośników sportu po prostu lubi za komfort i wygodę, jaką zapewniają. Rękawiczki zapobiegają także tworzeniu się odcisków oraz otarć, a przy okazji chronią wierzch dłoni. Niektóre modele dodatkowo stabilizują nadgarstek.

5. Ręcznik z mikrofibry

Przydatny na siłowni, basenie lub podczas innych treningów. Sprawdzi się nawet podczas wypadu nad jezioro czy na spływ kajakowy! Sportowcy szczególnie docenią ręcznik z mikrofibry, który zajmuje bardzo mało miejsca i bardzo szybko wysycha. To bardzo praktyczny, a przy tym niedrogi gadżet, mogący przez długi czas służyć obdarowanej osobie.

6. Piłka gimnastyczna

Umożliwia wykonywanie różnych ćwiczeń w domu, a ponadto jest polecana wszystkim, którzy dużo czasu spędzają przed komputerem. Ten przedmiot z pewnością uatrakcyjni treningi i wprowadzi do nich coś nowego, a dla miłośniczek fitnessu, aerobiku i domowych ćwiczeń jest wręcz obowiązkowy! Warto jednak wziąć pod uwagę, że piłka zajmuje dość dużo miejsca, więc raczej nie sprawdzi się u osób, które mają niewielkie mieszkania.

7. Sportowa koszulka lub legginsy

Tego w szafie sportowca nigdy za wiele! Koszulki i legginsy są dostępne w tak wielu typach i kolorach, że wyszukanie pięknego modelu nie będzie trudne — o ile wiemy, jaki rozmiar nosi osoba, której chcemy wręczyć prezent. W sieci znajdziemy piękne legginsy z ciekawymi grafikami, wykonane z materiałów wysokiej jakości. Taka odzież posłuży obdarowanej osobie przez długi czas i zapewni komfort podczas ćwiczeń.

8. Kubek z zabawnym napisem lub cytatem

Nawet najwięksi miłośnicy aktywności fizycznej czasem muszą zwolnić tempo i zwyczajnie odpocząć! Kubek z zabawnym napisem nawiązującym do ulubionego sportu lub z motywującym cytatem, który doda energii w zimowe poranki, to zawsze dobry prezent. Jest na tyle uniwersalny, że możemy go wręczyć nawet osobie, którą słabo znamy, ale także dla bliskich jest to świetny, niezawodny wybór.

Który prezent najbardziej przypadł Ci do gustu — mata do ćwiczeń, sportowa koszulka, a może szybkoschnący ręcznik? Bliska Ci osoba z pewnością doceni podarunek oraz fakt, że pamiętasz o jej zamiłowaniach!