Anna Popek zachwyca outfitami

Życie i styl Katarzyna Skrzynecka zapozowała w bikini. W jej wiek aż trudno uwierzyć Anna Popek należy do grona lubianych przez Polaków dziennikarek. Od lat cieszy się niesłabnącą sympatią widzów, a grono jej fanów stale się powiększa.

Anna Popek, chcąc być w stałym kontakcie z fanami aktywnie działa w mediach społecznościowych, głównie na Instagramie. Jej profil obserwuje już ponad 63 tys. osób, które chętnie komentują jej posty.

Dziennikarka chętnie publikuje ujęcia z pracy, ale także pokazuje, jak spędza wolny czas. Szeroko komentowane są przede wszystkim jej stylizacje. Internautki niemal na każdym kroku podkreślają, że outfity to strzał w dziesiątkę.

Anna Popek uwielbia intensywne kolory, nie boi się wzorów i łączenia różnych stylów. Poza tym chętnie stawia na stylizacje, które podkreślają figurę, eksponują nogi oraz ramiona.

Anna Popek w letniej, zwiewnej sukience

Przeglądając instagramowy profil Anny Popek, można zauważyć, że stara się dokładnie dobierać outfity, by idealnie pasowały do okazji i wpisywały się w obowiązujące trendy.

Tym razem dziennikarka postawiła na białą sukienkę odznaczającą się czarnymi wstawkami, do której dobrała beżowe klapki na obcasie. Opublikowane zdjęcie opatrzyła krótkim opisem. "Pogoda w Polsce zdaje się zapowiadać jesień, ale ja mam nadzieję, że lato jeszcze do nas zawita. Tymczasem zaczyna się wakacyjny weekend, więc życzę Wam, abyście przyjemnie spędzili czas np. z książką. Ostatnio czytam eseje o Włoszech - książkę pt. "Książęta smaku". A co Wy teraz czytacie?" - napisała Anna Popek.

Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. W komentarzach nie zabrakło miłych słów. "Co za przepiękna suknia", "Sukienka boska", "Pięknie" - pisali fani pod postem.

