Dzisiaj przedstawimy ci jeden z naszych testów na arcytrudnym poziomie. Zanim jednak przejdziesz do rozwiązywania ćwiczenia, postaraj się wyciszyć swój umysł. Zamknij na chwilę oczy i pomyśl o czymś przyjemnym. Następnie spójrz na obrazek pełen os i znajdź tę, która wyróżnia się na tle pozostałych owadów. Pamiętaj jednak, że zadanie jest ograniczone czasowo, a na jego wykonanie masz tylko 10 sekund. Gotowy? Start!

Udało ci się dostrzec osę odmienną od pozostałych? Jeżeli tak, to wielkie gratulacje! Tylko osoba o nienagannym wzroku i niebywałej spostrzegawczości potrafi tego dokonać. Jeśli jednak nie sprostałeś naszemu wyzwaniu, to niczym się nie przejmuj. Na naszą koncentrację wpływa wiele czynników, a między innymi stres i zmęczenie. Być może to nie jest twój najlepszy dzień? Na poniższej grafice znajdziesz osę, która różni się kolorem od pozostałych owadów.