Chociaż początkowo wydaje się to dziwne, to okazuje się, że metoda RHW może przynieść wiele korzyści naszym włosom m.in.: lepsze nawilżenie, ochrona przed uszkodzeniami, większa objętość i łatwiejsza stylizacja.

Co ciekawe, sposób ten nie jest odkryciem ery TikToka. Kobiety znały go i stosowały wiele lat temu, kiedy systematycznie korzystały z niszczącej włosy trwałej ondulacji. Z czasem jednak kosmetyki używane do jej wykonania, jak i te do pielęgnacji znacznie poprawiły swoją jakość, a sama metoda odwróconego mycia włosów odeszła w zapomnienie. Dziś jest to jeden z najpopularniejszych trendów w pielęgnacji włosów, z którego korzysta coraz więcej włosomaniaczek.