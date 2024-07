Czy malwy są wieloletnie?

Choć malwy na stałe wpisały się w wiejski krajobraz i trudno sobie wyobrazić bez nich polską wieś, to tak naprawdę pochodzą z terenów Morza Śródziemnego. Choć istnieje bardzo dużo odmian tych roślin, to wszystkie łączy jedno - już z daleka przyciągają wzrok. Nie dość, że zbudowana jest z długich, prawie dwumetrowych łodyg, to są one pokryte ciekawymi liśćmi oraz kolorowymi kwiatami.

Malwy to rośliny wieloletnie i właśnie dopiero w drugim roku od zasiania w gruncie prezentują się najpiękniej, ponieważ wtedy najintensywniej kwitną. Atrakcyjne malwy mogą mieć różne barwy: różowy, biały, kremowy, żółty, pomarańczowy oraz łososiowy. Co ciekawe, kwiaty mogą pojawiać się od czerwca aż do października.

Jak sadzić malwy?

Sadzenie malw rządzi się swoimi prawami, ponieważ rośliny te osiągają - jak już wiadomo - dość spore rozmiary, dlatego trzeba zapewnić im odpowiednie miejsce. Najlepiej, aby był one wyeksponowane w miejscach bardzo jasnych, gdzie jest bardzo dużo promieni słonecznych, których malwa bardzo potrzebuje. Przyjęło się, że jej wielkość może nadawać się na sadzenie w szpalerach: nie ma ku temu większych przeciwwskazań, o ile docelowe miejsce będzie osłonięte od wiatru, ponieważ jego podmuchy mogą połamać atrakcyjne łodygi. Warto pomiędzy sadzonkami zrobić dość sporą przerwę: nawet 50 cm, aby miały sporo miejsca do wzrostu.

Kiedy sadzić malwy do gruntu?

Malwa zdobi ogród aż do jesieni 123RF/PICSEL

Jeśli zauroczyliśmy się widokiem kwitnących malw, to możemy sadzonki umieścić w gruncie jesienią. Na szczęście, długoletnie malwy są mrozoodporne, więc nie trzeba się obawiać, że podczas zimy zostaną zniszczone. Kiedy jednak decydujemy się na sadzenie malw, warto zadbać o dogodne warunki dla tych przepięknych roślin. Przepisem na sukces jest przepuszczalna i żyzna gleba o lekko kwaśnym odczynie. Zanim zostaną umieszczone w ziemi, warto miejsce pod uprawę zasilić kompostem, co da dobry start na wiosnę.

Jak pielęgnować malwy?

Kolorowe malwy są łatwe w uprawie: nie sprawiają większego problemu 123RF/PICSEL

Jeśli komuś wydaje się, że pielęgnowanie malw jest skomplikowane, jest w dużym błędzie. Co prawda, z racji intensywnego kwitnienia, trzeba ją od czasu do czasu podlewać, ale poza tym raczej jest bezobsługowa. Podobnie jak z nawożeniem: choć jest dla malwy niezbędne, to nie trzeba robić tego często, ponieważ dwie/trzy dawki przez cały sezon w zupełności wystarczą. Lepiej sięgnąć po preparaty wieloskładnikowe, które nie tylko pobudzają malwy do wzrostu, ale także uchronią przed atakami szkodników i chorobami grzybowymi.

Malwa nie tylko do ogrodu

Malwy mogą mieć różne kolory kwiatów, ale najpopularniejsze są jednak różowe 123RF/PICSEL

Okazuje się, ze malwa to nie tylko roślina ozdobna, ale także surowiec, który może poprawić funkcjonowanie organizmu. Okazuje się, że kwiaty, jak i korzenie mają wiele substancji czynnych, takich jak: garbniki, flawonoidy, garbniki, antocyjany, fenole i wiele innych. Dzięki temu można przyrządzić napar, niezbędny wtedy, gdy trwa sezon infekcyjny, ponieważ ma on działanie przeciwgorączkowe, wykrztuśne oraz moczopędne. Dlatego malwa może być stosowana w trakcie przeziębienia, grypy oraz uporczywego kaszlu. Ale to nie koniec, bo napar można stosować również zewnętrznie na skórę: ułatwia gojenie się ran, pomaga pozbywać się przebarwień, a także łagodzi zmiany trądzikowe.

Prosty sposób na odchudzanie - domowa woda owsiana Interia Kulinaria