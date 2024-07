Plaga robaków na polskich plażach. Turyści są bezradni

Na ciepłym piasku starannie rozkładasz koc, zakładasz okulary na nos, przyjmujesz najwygodniejszą pozycję do leżenia, zamykasz oczy i oddajesz się kąpieli słonecznej, wsłuchując się w szum morza. Po krótkiej chwili twój spokój zakłóca nieproszony i uciążliwy gość, który już do końca wypoczynku będzie ci towarzyszyć. Oprzędzik szary, bo o nim właśnie mowa, to prawdziwa zmora na bałtyckich plażach.