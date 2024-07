3516,95 to przeciętna polska emerytura, ale nie brakuje w naszym kraju emerytów, którzy pobierają zdecydowanie wyższe świadczenia - według ZUS to seniorzy, którzy mogą się pochwalić bardzo dużym stażem pracy. Nie bez znaczenia były oczywiście także ich zarobki.

Według pierwszych, wstępnych prognoz, świadczenia w 2025 roku wzrosną o 6,78 proc., waloryzacja wyniesie natomiast 106,78 proc. Niestety, jest to zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach. Niższa będzie bowiem inflacja. Dla porównania, 1 marca tego roku emerytury wzrosły o 12,12 proc. Rok wcześniej mieliśmy natomiast do czynienia z rekordową waloryzacją, która wyniosła 14,8 proc. Dla porównania, w 2020 roku emerytury wzrosły zaledwie o 3,56 proc. Wszystko wskazuje na to, że wracamy do wskaźników z tego okresu.