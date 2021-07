Barszcz Sosnowskiego: Jak rozpoznać niebezpieczną roślinę?

Życie i styl

Barszcz Sosnowskiego to niebezpieczna roślina, która wywołuje silne oparzenia. Do Polski dotarła z Kaukazu. Jest trudna do wyplenienia przez swoje długie korzenie. Jak rozpoznać barszcz Sosnowskiego?

Zdjęcie Kwiaty barszczu Sosnowskiego swoim wyglądem przypominają kwiaty kopru / 123RF/PICSEL