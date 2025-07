One nie potrzebują zabiegów. Te greckie rytuały działają lepiej niż kremy za 500 zł

Jagoda Pazur

Promienna, gładka cera Greczynek od lat budzi zachwyt. Kobiety znad Morza Egejskiego słyną z naturalnego blasku skóry, który nie jest efektem kosztownych zabiegów ani zaawansowanych technologii, lecz prostych, codziennych rytuałów opartych na tym, co oferuje natura. Oliwa z oliwek, miód, jogurt, zioła, kąpiele w morzu i śródziemnomorska dieta – to podstawa ich podejścia do urody. W ich kulturze pielęgnacja to nie pośpiech, lecz rytuał: czas dla siebie, spokój, świadoma troska o ciało i ducha.