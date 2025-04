Co nas czeka w pogodzie w najbliższych dniach?

W poniedziałek na ogół zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, natomiast na wschodzie Polski możliwe również rozpogodzenia. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach i w centralnej Polsce możliwy również sam śnieg.

Temperatura maksymalna od 4 st. C na południowym wschodzie, ok. 7 st. C w centrum, do 11 st. C na zachodzie. Najchłodniej w obszarach podgórskich Karpat, od -1 st. C do 3 st. C - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h, w Sudetach do 90 km/h, co może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie i w rejonach podgórskich także śniegu. Wysoko w górach należy się spodziewać przyrostu pokrywy śnieżnej do 5 cm, w Tatrach do 10 cm - informuje IMGW.

Na termometrach na ogół od -5 st. C do -2 st. C. Na południowym zachodzie i wybrzeżu ok. 3 st. C powyżej zera.

We wtorek nadal przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Termometry wskażą od 5-7 st. C na wschodzie i południu, na zachodzie do 12 st. C na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat zdecydowanie chłodniej, tam od 1 st. C do 4 st. C. W nocy 2 st. C poniżej zera, a w rejonach podgórskich do -5 st. C.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu możliwe na północy, na wschodzie i na południu Polski. W górach spadnie śnieg.

Temperatura maksymalna do 7 st. C na wschodzie i 12 st. C na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w dzień okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni - wynika z prognozy pogody przygotowanej przez specjalistów z IMGW.

W czwartek i w piątek bez znaczących zmian w pogodzie. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie i w rejonach podgórskich także śniegu. Na wschodzie od 5 st. C do 9 st. C, na zachodzie od 11 st. C do 15 st. C.

Prognoza pogody na weekend 11-12 kwietnia

Podobnie będzie w sobotę - sporo chmur i na ogół przelotne opady deszczu, a w górach opady śniegu. Na Podlasiu i na Mazurach możliwe niewielkie przymrozki, w dzień temperatura do 8-10 st. C na północy i w rejonie podgórskim Karpat, natomiast do 12-14 st. C na południu i zachodzie.

W niedzielę możliwa poprawa pogody. Na północy zachmurzenie okresami duże słaby, przelotny deszcz, a na pozostałym obszarze kraju dużo słońca. Zrobi się cieplej, bowiem na północnym wschodzie i wybrzeżu termometry wskażą ok. 14 st. C, a na południu i na zachodzie nawet 20 st. C.

Eksperymentalna prognoza długoterminowa od kwietnia do lipca

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowszą, eksperymentalną prognozę długoterminową na kwiecień, maj, czerwiec i lipiec. W kwietniu w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza prawdopodobnie będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020, co oznacza, że powinno być cieplej, niż zazwyczaj o tej porze roku.

W kontekście kwietniowych opadów miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju najprawdopodobniej będzie zawierać się w zakresie normy wieloletniej - wskazuje IMGW. Na północnym zachodzie i zachodzie kraju możliwa suma opadów powyżej normy.

W maju miesięczna temperatura powietrza prognozowana jest powyżej normy, natomiast opady powinny zawierać się w normie wieloletniej. Identyczna sytuacja powinna mieć miejsce w czerwcu.

Jeśli chodzi o lipiec, to niewykluczone, że temperatura powietrza będzie wyższa niż norma wieloletnia z okresu 1991-2020 r. Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej - prognozują specjaliści z IMGW.

