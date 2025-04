Idealny roadtrip dla początkujących w Andaluzji. Objazdówka, którą ogarniesz bez stresu

Jeśli marzy ci się pierwszy roadtrip, ale nie chcesz zaczynać od hardkorowych tras przez dzikie pustkowia, Andaluzja to idealne miejsce na start. Ciepły klimat, stosunkowo krótkie odcinki między kolejnymi miastami, dobre drogi i nieziemska kuchnia - czego chcieć więcej? Do tego wypożyczenie auta nie kosztuje fortuny, a hiszpańska infrastruktura turystyczna sprawia, że to objazdówka, którą możesz ogarnąć bez stresu. Gotowy? Pakuj walizkę, rezerwuj bilet do Malagi i ruszamy!