Jak podkreśla w swoim komunikacie Biedronka - wszystkie nowe i wyremontowane placówki to sklepy zgodne z najnowszym standardem . Z myślą o środowisku, zastosowano w nich m.in. oświetlenie LED czy zamykane regały chłodnicze wykorzystujące gaz CO2 , a salę sprzedaży podzielono na specjalnie wydzielone strefy z pieczywem, owocami i warzywami czy kosmetykami.

Ponadto, średnia wielkość otwieranych sklepów to 700 mkw ., a na każdy z nich przypada też przynajmniej po 3 kasy samoobsługowe i 4 kasy liniowe . Natomiast 9 placówek wyposażono w lady tradycyjne, dzięki którym klienci mogą kupić mięsa, ryby i sery na wagę, również od lokalnych dostawców. Cztery sklepy zostały wyposażone w samoobsługową krajalnicę .

Niedawno Biedronka ogłosiła swoją nową promocję polegającą na tym, że klientom, którzy zrobią w dyskoncie zakupy, Biedronka umożliwi odzyskanie ich równowartości w formie voucherów . Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać 5 voucherów o wartości 100 zł każdy?

"Wystarczy w tygodniu poświątecznym od wtorku do czwartku (02.04-04.04) albo od czwartku do soboty (4.04-06.04) zrobić zakupy na łączną kwotę 500 zł z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, aby otrzymać 5 voucherów o wartości 100 zł każdy, a więc na łączną kwotę 500 zł. Vouchery będzie można wykorzystać w konkretnych tygodniach od lipca do grudnia, realizując jeden voucher w miesiącu, przy zakupach za min. 249 zł" - czytamy w komunikacie prasowym Biedronki.