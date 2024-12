W 22. odcinku "Bitwy o palety" wystąpią

Są wspólnikami. Poznali się dzięki żonom (T-Klaudia, G-Renata), które są przyjaciółkami, w 2008 r. Rodzice Tomka 20 lat temu zajmowali się sprzedażą zwrotów konsumenckich z niemieckich firm, dzięki temu on poznał ten biznes od podszewki. Początkowo kupując po jednej palecie z elektroniką, a następnie w większych ilościach. Tomek od 4 lat prowadzi outlet w Tenczynku z towarem z Amazona, marzy o domu, dlatego chce rozkręcać swój biznes. Rok temu, spontanicznie zaproponował Grzegorzowi współpracę, bo Grzegorz chciał zmienić pracę (pracował na budowie). Hobby Grzegorza to motoryzacja i muzyka - 10 lat temu dorabiał sobie jako DJ, lokalnie, po okolicznych miejscowościach. Z ciekawostek żona i mama to Renaty. Obecnie panowie otwierają właśnie sklep stacjonarny. Od niedawna handlują zwrotami z także większym AGD, np. pralki, lodówki i suszarki. Lubią nutkę hazardu i ryzyko związany z handlem w ciemno. Tomek ma małego 2-letniego synka Nikodema, któremu poświęca najwięcej czasu, ma mało czasu na hobby, bo uwielbia swoją pracę. Najlepszy interes: ładowarka do samochodów elektrycznych 3 lata temu, która kosztowała grosze, a sprzedali ją za 5 tysięcy.

Najbardziej szalona rzecz, jaką znaleźli na paletach: używana sokowirówka z marchewką. Żartują z różnicy charakterów. Tomek jest bardziej energiczny, Grzegorz nazywa go "makaroniarzem", od nawijania makaronu na uszy, a Grzegorz jest uporządkowany i spokojny.

Znają się 25 lat, więc długo i bardzo dobrze. Ale ich drogi na 12 lat się rozeszły, kiedy to Paweł postanowił nie wrócić z wakacji i zostać na wyspie Jersey. Paweł ma własną działalność. - handel międzynarodowy. Głównie sprzedaje materiały budowlane, ale również projektuje wet suity. Rafał rozwozi towar, bo ma firmę transportową. Obaj mają dystans, potrafią się wygłupiać - podczas nagrania założyli siatkę maskującą na twarz, żeby zobrazować pasję Pawła - pszczelarstwo (ma 40 uli) i mnóstwo ciekawostek/anegdotek na ten temat do opowiedzenia. Panowie uczą swoje dzieci przedsiębiorczości i zarabiania od najmłodszych lat. Zrobione w okresie świątecznym pierniki sprzedają wspólnie z dziećmi na targu, by pokazać jak mnożyć pieniądze. Paweł za młodu chodził w pokazach mody i brał udział w sesjach fotograficznych, jest za pan brat z kamerą i telewizją. Rafał nigdy nie występował w telewizji, z wykształcenia jest kucharzem, podobno robi smaczne sushi. W 2002 roku spędził pół roku jako kucharz na misji wojskowej w Syrii. Wielokrotnie kupowali palety oraz antyki.

Przy paletach kupując w ciemno zdarzały się przypadki (Rafał np. kupił paletę z chińskim plastikiem, a Paweł w ciuchami, które wyglądały jak zniszczone). Ciekawość, adrenalina, niespodzianka, niewiadoma, zysk, fajna zabawa, rywalizacja, dreszczyk emocji - to ich najbardziej kręci w handlu. Często biorą udział w aukcjach, gdzie licytują różnego rodzaju antyki. Regularnie śledzą aukcje Christies. Pawłowi udało się kupić 300 letnią beczkę po calvadosie i fanty z pierwszej wojny światowej. Wspólnie spędzają czas wolny/wakacje razem ze swoimi rodzinami i dziećmi. Paweł ma dwoje dzieci - syna (10 lat), córkę (9 lat) a Rafał ma troje (syn 22, i 2 córki 13, 10 lat). Mówią o sobie - rodzina.

Są razem od 7 lat. Od 2 lat wspólnie zajmują się handlem kosmetykami dla mężczyzn. Prowadzą sklep internetowy oraz sprzedają na popularnych platformach sprzedażowych. Mają również sklep stacjonarny we Wrocławiu. Planują otwarcie kolejnego punktu w jednym z większych polskich miast. Postanowili poszerzyć asortyment o produkty spoza branży beauty. W ich firmie Angelika zajmuję się głównie marketingiem. Chcą wejść na rynek outletowy, ten program ma im w tym pomóc. Chcą sprzedawać produkty ze zwrotów konsumenckich na liveach na Fecbooku, oraz na Tik Toku. Patrick mówi o sobie, że zdecydowanie jest introwertykiem i twardo stąpa po ziemi. Angelika z kolei, jest wygadana, wesoła, energiczna. Dużo czasu spędzają razem m.in. jeżdżąc na rowerach. Uwielbiają też wspólne spacery nocą po Wrocławiu. Często podróżują po Polsce, najbardziej kochają Mazury.

Wyjeżdżają też za granicę, uwielbiają Merano we Włoszech i włosko-austriacki klimat, który tam jest. Marzy im się zwiedzić Stany Zjednoczone i Tajlandię. Angelikę pasjonują social media. Uwielbia tworzyć treści na Tik Toku, lubi analizy zasięgów w internecie, prowadzi social media różnych marek związanych z branżą beauty. Tworzy i ceni estetyczne treści. Mówi o sobie, że jest maniaczką zakupów - uwielbia kupować kosmetyki, ubrania i rzeczy spożywcze.

Wojtek i Mariusz znają się od urodzenia, są bliskimi kuzynami, w dzieciństwie mieszkali obok siebie. Obydwoje mają smykałkę do handlu. W rejonie, z którego pochodzą jest zagłębie obuwnicze (Ryłko, Badura) i zarówno jeden jak i drugi zaczynali od handlowania obuwiem. Od 18. roku życia Wojtek inwestuje na giełdzie polskiej i zagranicznej w firmy z różnych sektorów. Aktualnie prowadzi własną działalność związaną z sektorem IT. Uwielbia szachy i gry logiczne. Jak sam o sobie mówi - jest nowożytnym człowiekiem renesansu. Kupował wiele przedmiotów z drugiej ręki, na ogół na potrzeby własne lub w długoterminowych celach inwestycyjnych. Interesuje się monetami kolekcjonerskimi. Zawsze czuje żyłkę adrenaliny, gdy odwiedza targi staroci - szukanie okazji w takich miejscach jest jak inwestowanie na giełdzie. Zestaw "polskich ludzików z Gwiezdnych Wojen" - małe brzydkie stworki warte po kilkaset PLN za sztukę to była najciekawsza rzecz jaką kupił. Skakał na bungee, ze spadochronem, nurkuje i inwestuje więc - adrenalina to jego drugie imię. Brał udział w ‘Milionerach" ale nie usiadł naprzeciwko Huberta. Mariusz wspólnie z żoną prowadzi firmę - zaczynali od sprzedaży obuwia, torebek a aktualnie handlują ubraniami, promując jedynie polskie marki m.in. Just Unique Izabeli Macudzińskiej z "Królowych życia". Zdarza mu się również handlować boczniakami. Jest również rzeczoznawcą towarowym. Podobnie jak Wojtek - nie boi się zaryzykować, np. dziś kupił samochód z Włoch jedynie na podstawie zdjęcia. Na oko widzi, że jest okazja, ma wyczucie zysku. Nie zbiera monet, ale od Wojtka dostał na 40. urodziny kanadyjską 10-dolarówkę.

Transakcja życia? Udało mu się sprzedaż magazyn sklepowy z zawartością (ok. 300 par butów). Uwielbia sport - piłkę nożną i pływanie. 2 razy w tygodniu gra z Wojtkiem w nogę na Orliku. Każdy z nich jest dobry w innej dziedzinie, Wojtek to mózg wszelkich przedsięwzięć, ma niesamowite wyczucie zysku. Razem tworzą wspaniały duet. Obaj uwielbiają rywalizację na każdym polu, handel i możliwość osiągnięcia zysku, dlatego ten program jest dla nich.

ZASADY PROGRAMU

"Bitwa o palety"

"Bitwa o palety" to program, w którym główną rolę grają naprawdę wielkie emocje. Czasami uczestnicy dają się im ponieść i licytują naprawdę ostro. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana! A nasi bohaterowie nie boją się wyzwań. To fantastyczni ludzie, potrafiący się bawić, ale potrafiący również robić dobre interesy" mówi Zygmunt Chajzer.

W programie biorą udział zarówno osoby, które zawodowo zajmują się handlem paletami, jak i te, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tą formą biznesu. Wszystkich łączy otwarta głowa do interesów, chęć poszukiwania nowych wyzwań i przedsiębiorczość. Każdy z nich ma na koncie różnorodne doświadczenia zawodowe, a także wiele pasji i talentów, które stara się rozwijać. Znajdziemy wśród nich stand-upera, fotografa, pszczelarza, muzyka, youtuberów, kierowcę czy informatyka. Wszyscy traktują udział w programie jako ciekawą przygodę, okazję do rywalizacji i dobrej zabawy.

W każdym odcinku występują cztery dwuosobowe drużyny, a do wylicytowania są tylko trzy palety - dwie z nich zapakowane są tak, że można nieco podejrzeć ich zawartość, natomiast jedna, szczelnie zakryta, pozostaje całkowitą tajemnicą dla kupujących. Po aukcji pierwszej palety towarzyszymy parze, która wygrała licytację i zabiera swój zakup, by rozpakować go i przekonać się, co jest w środku: kosztowne AGD, nowy sprzęt sportowy, używana elektronika, a może uszkodzone meble, zdekompletowane urządzenia i przedmioty o niskiej wartości, jakie trudno będzie sprzedać? Do licytacji drugiej palety przystępują trzy pozostałe drużyny. Po aukcji kolejna zwycięska para zabiera swoją zdobycz i udaje się na unboxing, zostawiając na placu boju dwie drużyny, które zmierzą się w licytacji o ostatnią paletę. Rywalizacja będzie tym bardziej zacięta, że przegrany odejdzie z niczym.

Od tej pory trzy drużyny, które pozostały w grze, mają dwa tygodnie na sprzedaż towarów ze swoich palet, a kamery programu śledzą ich postępy i podglądają sposoby na handel przedmiotami z drugiej ręki. Para, która osiągnie największy zysk, zostaje zwycięzcą odcinka.

FENOMEN HANDLU PALETAMI

Handel paletami to prawdziwy fenomen ostatnich lat. Każdego dnia do sklepów zwracana jest ogromna liczba przedmiotów, szczególnie tych zakupionych przez Internet. Na świecie wielkie sieci handlowe uczyniły ze zwrotów konsumenckich ogromne biznesy. Rynek ciągle się rozwija, wywołując ogromne zainteresowanie pośredników w tym handlu. Również w Polsce to coraz popularniejsze źródło utrzymania i budzące emocje zjawisko. Zwrócone towary potrafią bowiem być dla handlowców prawdziwą żyłą złota. Niektórzy wręcz specjalizują się w tego typu sprzedaży - kupują palety, nie wiedząc co się w nich znajduje, by później zbyć towar za najlepszą możliwą stawkę.

FORMAT "RETURN MASTERS"

"Bitwa o palety" to pierwsza polska edycja formatu "Return Masters" należącego do Banijay Entertainment, który od kilku lat z sukcesami emitowany jest w Niemczech. Został on pierwotnie stworzony przez Endemol Shine Germany (część Banijay Germany) oraz DSP (część Banijay UK). Program dla Super Polsat produkuje Endemol Shine Polska (część międzynarodowej grupy Banijay Entertainment).

Pełen emocji, rywalizacji, niespodzianek i fantastycznych okazji nowy program "Bitwa o palety" zadebiutuje na antenie Super Polsat już 4 listopada. Premierowe odcinki zaplanowane są od poniedziałku do czwartku o godz. 20:00.

