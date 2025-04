Smolarnia - wieś, której się nie zapomina

Jeśli wyobrażasz sobie wieś jako kilka chałup przy drodze - zapomnij. Smolarnia to raczej las, polana, samotne gospodarstwa wśród drzew. To miejsce nie wygląda jak „atrakcja turystyczna” i całe szczęście. Nie ma tu tłumów, kolejek ani foodtrucków. Za to są drewniane płoty, stare jabłonie i kawa pita na ławce przed domem. Wieczorem - cisza taka, że w końcu słyszysz własne myśli. Dla wielu to weekendowy reset, żeby złapać balans. I niezależnie od tego, z jakim nastawieniem tu przyjedziesz, zapewniamy, że wyjedziesz trochę spokojniejsza.

Bukówka - rzeka, która płynie swoim rytmem

To nie Odra, nie Warta, nie żaden spektakularny nurt. Bukówka nazywana także Kamionką - kręci się, meandruje przez pola, wije przez las. W niektórych miejscach rzeka jest tak płytka, że możesz wejść do niej w butach. W innych - spokojnie położyć się z książką na brzegu i po prostu odpocząć.

Bukówka żyje razem z sezonem - to idealna trasa dla tych, którzy lubią iść bez celu, tylko po to, żeby iść. Bez szlaku, bez mapy, bez planu.

Co robić w Smolarni i okolicach (poza nicnierobieniem)

- Wypić poranną kawę na tarasie z widokiem na las

- Wypożyczyć rower i pojechać bez GPS-a - kierunek: „gdzie ładnie”

- Rozłożyć koc nad Bukówką i nic nie mówić przez godzinę

- Pójść na spacer o zachodzie słońca i nie scrollować co minutę

- Kupić miód od sąsiada, który wygląda jakby znał każdą pszczołę z osobna

- Wrócić do Poznania z brudnymi butami, ale czystą głową

Smolarnia i Bukówka to nie „must see” ani „top 10 atrakcji Wielkopolski”. I całe szczęście. Jeśli masz możliwość, to odwiedź to wyjątkowe miejsce, choćby na jeden dzień.

