Wspólnie handlują częściami samochodowymi. Kupują palety, tiry zależy co się trafi. Symeon jest lepszy w sprzedaży a Wojtek w kupowaniu. "Ma nosa" do wyszukiwania okazji i promocji. Obaj mają smykałkę do interesów, potrafią sprzedać części samochodowe z dużym zyskiem. Wojtek jest youtuberem, prowadzi swój własny kanał "Do Roboty" oraz Vlog o perypetiach swojej rodzinki - żony i dwójki dzieci. Poznali się

12 lat temu, a od 3 lat działają wspólnie w różnych biznesach i kupują wszystko, na czym można zarobić. Symeon chce wziąć udział w programie, ponieważ jest to dobre miejsce na rozwijanie własnej kariery. Wszędzie węszy zarobek. Nigdy z wyjazdów nie wracają z pustymi rękami. W handlu są od najmłodszych lat - Wojtek praktycznie wychował się w firmie ojca, który w latach 90-tych handlował tapetami. Symek w biznesie też wcześnie. Gdy miał 16 lat ojciec go wysłał z pieniędzmi po zakup samochodu. Jego najlepsza transakcja to kupno w ciemno 10 busów rzeczy za 2000 zł, które sprzedał w 14 dni za 45 tys zł. Wojtek najwięcej zarobił na flipowaniu mieszkań 112 tysięcy zł. Wojtek ma 2 dzieci (5, 3 lata), Symeon córkę (4 lata).

Oliwia i Zuzanna Dybaś

Zuzia studiuje finanse i rachunkowość, po zajęciach chodzi na lekcje tańca towarzyskiego. Zajmuje się handlem okazjonalnym od 4 lat. Sprzedaje przede wszystkim używaną odzież, prowadzi sprzedaż internetową. Od czasu do czasu wystawia rzeczy na targach i giełdach. Oliwia jest studentką psychologii i uczy się kosmetologii w szkole medycznej. Jej zajawką są samochody i motocykle. W wolnym czasie uwielbia śpiewać, bierze udział w różnych uroczystościach. Bardzo lubi kontakt z ludźmi, dlatego handluje głównie stacjonarnie, nie przepada za sprzedażą internetową. Sprzedaje rzeczy używane od 4 lat. Oliwia kończy w tym roku studia na kierunku psychologia, po których chce założyć własny gabinet psychologiczny. Od dziecka miała styczność z szeroko pojętą motoryzacją, ponieważ jej tata jest mechanikiem. Bierze udział w zlotach motocyklowych, głównie w Dębowcu, uczestniczy w każdym rozpoczęciu i zakończeniu sezonu. Lubi samotne podróże, mówi o sobie, że jest ekstrawertyczką, ale mimo to lubi, od czasu do czasu, uciec na samotne wyjazdy.

Krzysztof Tomaszewicz i Filip Tomaszewicz

Krzysztof jest muzykiem, wokalistą. "Muzyczny pogromca kobiecych serc" - tak o sobie mówi. Weekendy spędza na rozweselaniu gości okolicznościowych imprez. Wspólnie z żoną Emilią prowadzi sklep motocyklowy. Zajmuje się sprzedażą kładów, skuterów. Jego historia z handlem zaczęła się niepozornie - w wieku 18 lat sprzedał dwa razy drożej zegarek, który dostał od chrzestnej na komunię. W czasach szkolnych kupował plakaty różnych zespołów i gazety, które później sprzedawał. Brał udział w programach muzycznych. Prowadzi agencję koncertową. Od czasu do czasu pracuje jako serwisant, z wykształcenia jest technikiem budowlanym. Jego ojciec miał firmę budowlaną, on sam od dziecka marzył o wybudowaniu swojego domu i udało mu się spełnić marzenie. Ma żonę Emilię i dwoje dzieci - 18-letniego Filipa i 15-letnią Dorotkę. Emilię poznał będąc nauczycielem wokalu w ośrodku kultury. Dostrzegł ją później na jednym ze swoich koncertów i specjalnie dla niej zaśpiewał piosenkę z dedykacją.Po koncercie, siostry Emilii przyszły po autograf i dzięki temu mógł z nią porozmawiać. Od razu wiedział, że to jest to, po dwóch miesiącach byli już zaręczeni. Całą rodziną uwielbiają podróżować. Lubią zwiedzać, poznawać nowe miejsca i ludzi. Marzy im się wycieczka do Chin. Filip mówi, że jest pozytywnie zakręcony, po tacie. Pół żartem pół serio twierdzi, że będzie starał się hamować Krzyśka przed zbyt ryzykownymi decyzjami w programie. Jego pasją są podróże - zwiedzanie świata, korzystanie z życia. Interesuje się wiedzą o świecie, często bierze udział w konkursach sprawdzających wiedzę i marzy o wystąpieniu w jednym z popularnych programów telewizyjnych o takiej tematyce. Uwielbia sport - bieganie, jazdę na rowerze, taniec.

Piotr Mróz i Ewelina Mnich

Piotr pochodzi ze Śląska, mieszka w Warszawie. Mówi o sobie, że jest Ślązakiem na uchodźstwie, warszawiakiem z wyboru i góralem z serca. Na co dzień pracuje w szkole językowej, jest specjalistą ds. marketingu i koordynatorem hostess. Wystawia różne rzeczy na OLX. Jego największym hitem sprzedażowym są używane zdrapki lotto i kartki z kalendarza. Bardzo lubi rywalizację i gry zespołowe np. Shuflleboard, kręgle, bilard. Jest negocjatorem z natury i zawsze twardo stoi przy swoim. Mówi o sobie - "Jestem zodiakalną rybą, a jak mówią ryby są nie do ruszenia". Z Eweliną znają się już kilka lat, poznali się w pracy podczas jednego ze zleceń. Spędzają razem czas na grach zespołowych, chęć rywalizacji jest ich wspólną zajawką. Ewelina jest aktorką i modelką. Pracuje w salonie fryzjerskim i zajmuje się marketingiem w social media, ma własny biznes. Gra w różnych produkcjach telewizyjnych i reklamowych - filmy, seriale, kampanie. Pochodzi z Rzeszowa, od 4 lat mieszka w Warszawie. Ukończyła warsztaty aktorskie i wokalno-aktorskie. Interesuje się sportem, muzyką i psychologią.

ZASADY PROGRAMU

"Bitwy o palety"

"Bitwa o palety" to program, w którym główną rolę grają naprawdę wielkie emocje. Czasami uczestnicy dają się im ponieść i licytują naprawdę ostro. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana! A nasi bohaterowie nie boją się wyzwań. To fantastyczni ludzie, potrafiący się bawić, ale potrafiący również robić dobre interesy" mówi Zygmunt Chajzer.

W programie biorą udział zarówno osoby, które zawodowo zajmują się handlem paletami, jak i te, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tą formą biznesu. Wszystkich łączy otwarta głowa do interesów, chęć poszukiwania nowych wyzwań i przedsiębiorczość. Każdy z nich ma na koncie różnorodne doświadczenia zawodowe, a także wiele pasji i talentów, które stara się rozwijać. Znajdziemy wśród nich stand-upera, fotografa, pszczelarza, muzyka, youtuberów, kierowcę czy informatyka. Wszyscy traktują udział w programie jako ciekawą przygodę, okazję do rywalizacji i dobrej zabawy.

W każdym odcinku występują cztery dwuosobowe drużyny, a do wylicytowania są tylko trzy palety - dwie z nich zapakowane są tak, że można nieco podejrzeć ich zawartość, natomiast jedna, szczelnie zakryta, pozostaje całkowitą tajemnicą dla kupujących. Po aukcji pierwszej palety towarzyszymy parze, która wygrała licytację i zabiera swój zakup, by rozpakować go i przekonać się, co jest w środku: kosztowne AGD, nowy sprzęt sportowy, używana elektronika, a może uszkodzone meble, zdekompletowane urządzenia i przedmioty o niskiej wartości, jakie trudno będzie sprzedać? Do licytacji drugiej palety przystępują trzy pozostałe drużyny. Po aukcji kolejna zwycięska para zabiera swoją zdobycz i udaje się na unboxing, zostawiając na placu boju dwie drużyny, które zmierzą się w licytacji o ostatnią paletę. Rywalizacja będzie tym bardziej zacięta, że przegrany odejdzie z niczym.

Od tej pory trzy drużyny, które pozostały w grze, mają dwa tygodnie na sprzedaż towarów ze swoich palet, a kamery programu śledzą ich postępy i podglądają sposoby na handel przedmiotami z drugiej ręki. Para, która osiągnie największy zysk, zostaje zwycięzcą odcinka.

FENOMEN HANDLU PALETAMI

Handel paletami to prawdziwy fenomen ostatnich lat. Każdego dnia do sklepów zwracana jest ogromna liczba przedmiotów, szczególnie tych zakupionych przez Internet. Na świecie wielkie sieci handlowe uczyniły ze zwrotów konsumenckich ogromne biznesy. Rynek ciągle się rozwija, wywołując ogromne zainteresowanie pośredników w tym handlu. Również w Polsce to coraz popularniejsze źródło utrzymania i budzące emocje zjawisko. Zwrócone towary potrafią bowiem być dla handlowców prawdziwą żyłą złota. Niektórzy wręcz specjalizują się w tego typu sprzedaży - kupują palety, nie wiedząc co się w nich znajduje, by później zbyć towar za najlepszą możliwą stawkę.

FORMAT "RETURN MASTERS"

"Bitwa o palety" to pierwsza polska edycja formatu "Return Masters" należącego do Banijay Entertainment, który od kilku lat z sukcesami emitowany jest w Niemczech. Został on pierwotnie stworzony przez Endemol Shine Germany (część Banijay Germany) oraz DSP (część Banijay UK). Program dla Super Polsat produkuje Endemol Shine Polska (część międzynarodowej grupy Banijay Entertainment).

Pełen emocji, rywalizacji, niespodzianek i fantastycznych okazji nowy program "Bitwa o palety" zadebiutuje na antenie Super Polsat już 4 listopada. Premierowe odcinki zaplanowane są od poniedziałku do czwartku o godz. 20:00.

