Był dzieckiem poczętym w wyniku gwałtu. Teraz pomaga innym

To historia o tragedii, poświęceniu, bezwarunkowej miłości i wielkim sukcesie. Niebywała lekcja dla wszystkich, którzy uważają, że zły początek nie może prowadzić do dobrego końca. Ta opowieść zadziwia, wzrusza i inspiruje.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Kiedy dziecko wychowuje dziecko



Reklama

Daria Bullard była molestowana przez partnera swojej mamy, w wyniku czego zaszła w ciążę w wieku 10 lat. Jej matka nie tylko jej nie wspierała, ale naciskała, by usunęła dziecko.



Dziewczyna nie chciała aborcji, choć wstydziła się ciąży i przez lata myślała, że to, co ją spotkało, jest jej winą.



Oto, co mówi mama: "Kiedy czasem myślę o mojej przeszłości, żałuję, że nie miałam dzieciństwa, ale chcę się skupić na pozytywnych stronach życia. Mogło być dużo gorzej. Mogłam popaść w uzależnienie od narkotyków lub alkoholu. Teraz mój syn jest błogosławieństwem nie tylko dla mnie, ale dla tysięcy ludzi na całym świecie, którzy chcieliby być tacy jak on."



Syn wyznaje: "Nie wiedziałem przez co przeszła, dopóki nie skończyłem 17 lat. Zrozumiałem, jak trudno jej było wychować dziecko, skoro sama była dzieckiem. Wtedy też się dowiedziałem, w jaki sposób zostałem poczęty. Że byłem owocem seksualnej napaści."



W domu nie było pozytywnego męskiego wzorca, który wprowadziłby dyscyplinę i ustalił granice, których przekraczać nie wolno. Daria miała kłopoty wychowawcze z nastoletnim synem i wysłała go do Florida Sheriff’s Boys Ranch w Live Oak, do ośrodka dla trudnej młodzieży.



Syn wspomina: "Często wpadałem w kłopoty, bo wyśmiewano się ze mnie, że nie miałem markowych ubrań i butów i ciągle nosiłem rozbite okulary. Robiłem głupie rzeczy, żeby udowodnić, że jestem spoko kolesiem. Kiedy mama wysłała mnie na Rancho nienawidziłem jej, bo myślałem, że się mnie pozbywa. Po pewnym czasie zrozumiałem, że zrobiła to z miłości".