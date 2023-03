Przez długi czas niedoceniane, pomijane, niebudzące intensywnych uczuć lata 90. w ostatnim czasie mają swoje nostalgiczne pięć minut. Ci, których dzieciństwo i młodość przypadły na dekadę transformacji, dziś z rozrzewnieniem wspominają ówczesne uniwersum. Na to ostatnie składały się kasety wideo, muzyka disco-polo, ortalionowe kurtki, postmodernistyczna estetyka i pierwsze, zagraniczne wyjazdy. Energia buzowała, a doszlusowanie do stylu życia zachodniej Europy zdawało się być kwestią kilku lat.

Wolny rynek, niskie ceny

Lata 90. to jednak nie tylko obyczajowe i estetyczne, ale również ekonomiczne przemiany. Uwolniony rynek obudził w Polakach stłumioną przez dekady PRL przedsiębiorczość. Nie tylko place, ale również chodniki i przejścia podziemne błyskawicznie zapełniły się tymczasowymi stoiskami, przy poboczach wyrastały kioski z warzywami, w garażach otwierano sklepiki spożywcze, na parterach domów piekarnie i cukiernie. Jakie były w nich ceny?

Chleb w połowie lat 90. kosztował, dosłownie, grosze. Konkretnie - 60 groszy za bochenek. Kto chciał posmarować go masłem, musiał przygotować się na wydatek w okolicach 1,5 zł za 200 g. Chleb można było również samodzielnie upiec - kilogram mąki kosztował niewiele ponad złotówkę.

Inne ceny podstawowych produktów spożywczych to: mleko: 1,70 za litr, mięso wołowe z kością: 7, 30 zł, cukier: 1,90 za kilogram. Jedno jajko można było kupić za 30 groszy, kilogram kiełbasy za 15 zł, a twaróg (również kilogram ) za 5.50 zł.

A ile kosztowały warzywa i owoce? Oto kilka przykładowych cen za kilogram: jabłka: 1,59 ziemniaki: 0,55, banany: 2,38, brokuły: 1,30, pomidory krajowe: 3,70, sałata: 90 groszy.

Sprawdźmy wreszcie co z produktami, które trudno uznać za zdrowe. Paczka papierosów kosztowała około 2 złotych, 250 g kawy - ok. 6 złotych, a pół litrowa butelka wódki - 16 zł.

Naprawdę tanio?

Z dzisiejszej perspektywy, w której za kilogram pomidorów czy papryki trzeba zapłacić ponad 30 złotych, powyższe ceny wydają się śmiesznie niskie. Warto jednak osadzić je w kontekście. Średnia pensja w 1995 roku wynosiła niewiele ponad 700 złotych brutto (ok. 560 netto), w 1998 było to ok. 1200 zł. Przeciętny obywatel, za miesięczną wypłatę mógł więc kupić np. 933 bochenki chleba, 151 kilogramów pomidorów i ponad tysiąc kilogramów ziemniaków. Należy przy tym pamiętać, że nie wszyscy w latach 90. mogli pozwolić sobie na zakupowe szaleństwo i nabywanie wszystkiego, co dusza zapragnie. Transformacja dla wielu osób była trudnym ekonomicznie okresem. W 1995 roku stopa bezrobocia wynosiła 16 proc., a wiele rodzin musiało oszczędzać, by związać koniec z końcem.