Chce zostać pierwszą taką modelką z zespołem Downa. Nie ma oporów!

​Dla 26-letniej Amerykanki, Mikayli Holmgren, bycie pierwszą nie jest czymś wyjątkowym. Ma bowiem już za sobą udział w konkursie piękności w USA. I tam już była pierwszą uczestniczką z zespołem Downa. Czy wygrała? Nie. Ale pokazała, że można podążać za marzeniami.

Gwoli jasności, w przypadku tej dziewczyny nie ma mowy o tanim chwycie na pokrzywdzoną przez los dziewczynę. Mikayla Holmgren nie ucieka się do grania na emocjach, tylko rzetelnie przygotowuje się do każdego wyzwania.



Gdy w 2017 roku postanowiła wziąć udział w wyborach Miss Minnesoty, Mikayla miała już za sobą udział w innym konkursie piękności. Dwa lata wcześniej wystartowała bowiem w Miss Amazing, który jest konkursem dla osób z niepełnosprawnością intelelektualną, i wygrała go. Jak podaje amerykański serwis Today.com, to dodało jej wiary w siebie i zaostrzyło apetyt na więcej. Poprosiła zatem mamę, Sandi Holmgren, o pozwolenie na udział w kolejnym. Już nie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.



"Zgodziłam się, bo nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego, że jest to klasyczny konkurs piękności, że chodzi o Miss Minnesota USA. Konkursów piękności jest naprawdę mnóstwo" - zdradziła po latach mama Mikayli.

W jej córce nie sposób jednak dostrzec niepewności. Od 16 roku życia tańczy, bierze udział w olimpiadach specjalnych - jako gimnastyczka, a nawet przemawiała na konferencji Best Buddies Leadership Conference, wydarzeniu skupiającym liderów z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową. Jak sama mówi, najważniejsze jest dla niej pokazanie innym osobom z zespołem Downa, że zawsze warto próbować. Chce być inspiracją.

Do konkursu podeszła na poważnie. Ćwiczyła chodzenie na piętach bez potykania się, brała udział w pozorowanych wywiadach, ale przede wszystkim cieszyła się, że nawiąże nowe znajomości. Udział w wyborach Miss Minnesota wspomina bardzo dobrze.



"Gdy wyszłam na scenę, wszyscy skandowali moje imię. Byłam bardzo szczęśliwa. To był najpiękniejszy dzień w moim życiu" - powiedziała Mikayla w wywiadzie dla Today.com. Nie zdobyła głównej nagrody, ale do domu wróciła wtedy z dwiema statuetkami: Spirit of Miss USA i Director's Award.

Teraz wysłała swoje wideonagranie do magazynu Sports Illustrated. Chce być pierwszą modelką z zespołem Downa, która weźmie udział w sesji zdjęciowej reklamującej kostiumy kąpielowe. "Teraz przyszedł czas na kogoś takiego jak ja. Bo wszystkie kobiety zasługują na to, aby je uczcić. Także te, które mają szczególne potrzeby" - mówi w nagraniu.

Magazyn, do którego 26-latka wysłała swoje nagranie nie jest bynajmniej przypadkowy. Co roku organizuje on bowiem wyjątkową sesję zdjęciową prezentującą kostiumy kąpielowe. Zaprasza do niej gwiazdy największego formatu. Udział w niej jest więc dużą nobilitacją. A sam magazyn nie boi się ani kontrowersji, ani przekraczania granic. Stąd udział w organizowanej przez magazyn sesji brała już modelka w burkini, Halima Aden oraz modelka transpłciowa - Valentina Sampaio, a ostatnio czarnoskóra modelka transpłciowa, Lenya Bloom.

Czy żyjąca marzeniami Mikayla Holmgren ma szansę wziąć udział w takiej sesji? Wiele wskazuje na to, że pytanie powinno brzmieć, nie "czy", ale "kiedy".



