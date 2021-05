Co zrobi twój pupil, kiedy umrzesz?

Pomysłowi właściciele kotów i psów postanowili sprawdzić, jak się zachowa ich ulubieniec, gdy umrą, a właściwie odegrają na jego oczach scenę swojej śmierci. Wyniki eksperymentu są zabawne i zaskakujące.

Sierściuchy

Właściciel kota Sparty nakręcił krótki 1.5 minutowy filmik, który doczekał się 24 mln wyświetleń. Mężczyzna pada na ziemię, żeby sprawdzić, co na to jego zwierzak. Kot był poruszony i wydawał żałosne dźwięki sygnalizujące zaniepokojenie. Kiedy sam przewrócił się na plecy, internauci zaczęli się prześcigać w domysłach, co właściwie znaczyło jego zachowanie. Jedni uważają, że zwierzak postanowił umrzeć wraz z właścicielem, bez którego życie nie ma już sensu. Inni piszą, że kot szybko się zorientował, iż jego człowiek udaje i postanowił poczekać, aż się opamięta myśląc "Ludzie są dziwni. Marny z niego aktor, pokażę mu jak się to robi". Najbardziej złośliwi komentują, że kuweciarz wyraźnie cieszy się, bo w końcu przejmie dom na własność.

Claire ma 10 kotów i prowadzi vloga o ciekawej nazwie "Kittisaurus". Po jej sfingowanym upadku koteczki zaczęły się schodzić, by sprawdzić, co się stało. "Białasek" wyraźnie próbował ją obudzić, "Pręgowany" zaczął lizać ją po włosach, a "Szarak" po dłoni. "Rudzielec" postawił na szybkie sprzątanko domu, po czym zdecydował, że nadszedł czas na rytualne umycie się i ochoczo zabrał się do czyszczenia futra. Na koniec usiadł na opiekunce, żeby mu przypadkiem nie zginęła. W międzyczasie "Kawowy" zdemolował choinkę, co szybko i skutecznie przywróciło kocią mamę do żywych.

Szczekacze

Właściciel Sparty postanowił przetestować, jakie miejsce zajmuje w sercu swojego drugiego czworonożnego przyjaciela. Kiedy pies zauważa, że pan leży bez ruchu na ziemi, próbuje go obudzić, zdejmując mu czapkę i liżąc go po twarzy. Po czasie jednak odchodzi na swoje legowisko. Czyżby podobnie jak kot zrozumiał, że to tylko taka gra i można w spokoju poczekać na dalszy bieg wypadków?

Rocky to szczeniak owczarka niemieckiego. Jest mały, energiczny i zabawny. Widząc swojego pana leżącego bez ruchu na ziemi począł skuczeć i lizać go po twarzy. Po chwili, pobiegł po innego pomieszczenia, by sprowadzić pomoc. W tym momencie mężczyzna nie potrafił dłużej udawać i zawołał ulubieńca, by mu pokazać, że już nie musi się martwić, bo wszystko jest w porządku.

Kto zwyciężył w rankingu na najlepszego zwierzaka?

Kiedy mama pięcioletniej suczki Lucy wpadła do basenu, ta szczeka i nie odchodzi jej na krok. Kocur Steven, rosyjski niebieski, widząc śmierć swojego taty okazuje jedynie zdziwienie. Kelsey testuje pieska Chewy. Maluch przynosi jej ulubiona zabawkę, żeby się z nim bawić. Irish, tata Touluse, którego ulubionym zajęciem jest spanie, przejawia niewielkie zainteresowanie, w porywach z lekkim zaniepokojeniem. Ade pada na ziemię, a jedenastoletni Max, wzywa pomocy szczekaniem. Krissy ma sześcioletnią kotkę Kesię, która lubi grillowane kurczaka i zaczepianie ptaków. Jej nagła śmierć nie robi na ulubienicy żadnego wrażenia. Matt jest tatą niespełna rocznego koteczka Myszki, który zaniepokojony o życie właściciela liże go po rekach. Tracy ma dwa koty, 6-letniego Jenji i wszędobylskiego Mochi. Pupile wystawione na próbę, bardzo się sprawdzają, bo zgodnie pilnują mamy, co jak na myszołapa jest wyrazem wielkiej miłości.

Jak to było do przewidzenia, starcie wygrały psy, 18-16. Wykazały się dużo większym zaangażowaniem w ratowaniu właściciela. Koty, jak to koty, zachowały zimną krew lub szybko znudziły się i zajęły tym, co w życiu kota najważniejsze czyli pielęgnacją futra i pogrążaniem się w rozmyślaniach, na bliżej nieznane tematy. Jak potwierdzają specjaliści i rodziny, które maja więcej zwierząt, opieka nad nimi jest wyzwaniem, ale korzyści są nie do przecenienie. Pies potrafi podzielić się swoja pozytywną energią każdego dnia, a kot nauczyć swojego człowieka dystansu do życia i stawiania siebie na pierwszym miejscu.

RIP Sparta

Czasem życie pisze nieprzewidywalne scenariusze. W czerwcu 2020 roku Sparta odszedł za Tęczowy Most. Zrozpaczony właściciel wrzucił pożegnalny filmik, zachęcając właścicieli kotów, by doceniali każdą chwilę spędzoną z ulubionym zwierzakiem. Na kanale "Zgnuśny kot", który miał 1.5 miliona subskrybentów, przez 12 lat dokumentował życie swojego pupila. Najbardziej wierni fani z żalem wspominali, że Sparta był dla nich jak przyjaciel przez połowę ich życia. Kocur-celebryta, mieszanka bengala, miał 13 lat i zmarła na udar. Bardzo cierpiał i właściciel zdecydował, żeby go uśpić. Vloger postanowił zamknąć kanał, skoro główny aktor odszedł.

