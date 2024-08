Najczęstszy czas występowania burz w Polsce to okres od maja do września, ze szczytem w czerwcu i lipcu. Burze w Polsce charakteryzują się one dużą zmiennością regionalną, a niektóre regiony kraju są bardziej narażone na to zjawisko niż inne. Wiele burz występuje nad obszarami górskimi, np. w Tatrach, Sudetach czy Beskidach, gdzie nagłe zmiany wysokości terenu sprzyjają szybszemu rozwijaniu się chmur burzowych.