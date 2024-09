Pełnia Księżyca. Czy możemy spodziewać się wysypów grzybów?

Najpopularniejsze założenie mówi jednak, że najlepiej jest wybrać się na grzyby pomiędzy nowiem a pełnią . Najwięcej grzybów ma się pojawiać, kiedy zauważamy, że Księżyca przybywa. Wraz z pełnią kończy się okres pomyślnych zbiorów. Po tym czasie będziemy musieli czekać, aż do kolejnego nowiu na przynoszące sukces grzybobrania.

Warto pamiętać, że faza, w której jest Księżyc to niejedyny czynnik, od którego zależy pomyślność grzybobrania. Grzyby lubią ciepłe i wilgotne powietrze . Możemy spodziewać się ich wysypu po deszczowych dniach na przełomie lata i jesieni.

Sezon na grzyby w Polsce trwa od marca do listopada. Jednak to wrzesień i październik są miesiącami, kiedy pojawia się ich najwięcej. Warto iść do lasu na ich poszukiwania, kiedy w dzień pada deszcz, a noce są ciepłe i wilgotne.