Do lasu udaj się w tym terminie. Obfite zbiory gwarantowane. Grzybiarze radzą

Kiedy zaczyna się jesień, grzybiarze, dzierżąc w dłoniach koszyki, ruszają do lasów. Przyświeca im jeden cel – znalezienie jak największej liczby smacznych okazów. By tak się jednak stało, warto posłuchać rad nieco bardziej doświadczonych. Kiedy jest najlepszy okres na zbieranie grzybów? Oto co radzą grzybiarze z długim stażem.