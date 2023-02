Spis treści: 01 Powrót do czasów PRL

Z dzieł filmowych PRL wyróżnia się przede wszystkim komedie, ponieważ to one zdobywały największe uznanie w tamtym okresie. Przykładem jest „Seksmisja". Film ten został nakręcony w 1983 roku, a do dzisiaj cieszy się popularnością. Dzisiejsze dzieła kinowe często nie są tak doceniane, jak filmy z tamtego okresu. Przypominając sobie te produkcje, poczujesz się jak w PRL-u! Wyróżniliśmy jednak nie tylko komedie, a również seriale i filmy innych gatunków, które każdy fan PRL powinien obejrzeć chociaż raz.

„Małżeństwo z rozsądku" „Ziemia obiecana"„Mocne uderzenie" „Zezowate szczęście" „Rzeczpospolita babka" „Zbrodniarz i panna" „Lekarstwo na miłość"

„Czterej pancerni i pies" „Stawka większa niż życie" „Stawiam na Tolka Banana" „Podróż za jeden uśmiech" „Daleko od szosy" „Janosik" „Wakacje z duchami"

