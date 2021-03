​Czy Way of Blonde chce dorównać facetom?

Zabójczo piękna, o sile mięśni, której mógłby pozazdrościć jej niejeden facet... Way of Blonde stanęła na torze przeszkód w show Polsatu "Ninja Warrior Polska". Jak poradziła sobie na tle innych zawodników?

Karolina Bruszczyńska, znana w social mediach jako Way of Blonde, to bez dwóch zdań silna babka. I to nie tylko taka, której pięknie wyrzeźbione ciało jest uwieczniane na zdjęciach publikowanych w sieci. To trener personalny, instruktorka Taekwondo, a od niedawna także zawodniczka walk w klatce.

- Na pierwszy rzut oka jestem postrzegana jako spokojna, drobna, atrakcyjna blondynka. Nic bardziej mylnego - stwierdza z uśmiechem Way of Blonde. - W 3. klasie podstawówki rodzice zapisali mnie na zajęcia Taekwondo. Wtedy też zaczęło się poważne trenowanie. Co później przerodziło się u mnie w sport zawodowy.

Już wkrótce będziemy mogli oglądać jej zmagania podczas gali Fame MMA 9. Zanim to jednak nastąpi, przyda się rozgrzewka... na torze "Ninja Warrior Polska" oczywiście! Karolina stanęła do walki z kilkudziesięcioma innymi zawodnikami. Mimo skupienia podczas oprowadzania po torze i pilnego słuchania wytycznych ekipy Ninja Warrior, wyjaśniającej, jak należy przejść przez przeszkody, czuła ogromną tremę, ale także i... podekscytowanie. Latanie - i to dosłowne - nad basenami wypełnionymi zimną wodą może przyprawić o dreszcze nawet najbardziej doświadczonych sportowców.

- Sport od zawsze był dla mnie formą terapii - wyznaje popularna influencerka. - To taki czas tylko dla mnie, kiedy mogę oczyścić głowę. Kiedy przekraczam także granice swojego ciała i psychiki. Jako kobieta będąca w związku z inną kobietą, a także jako kobieta uprawiająca sporty walki często spotykam się z różnymi stereotypami. Myślę, że patrzenie na życie przez stereotypy jest po prostu ubogie. Swoją codzienną postawą chciałabym pokazywać ludziom, że mogą robić w życiu to, czego pragną.

Jak Way of Blonde poradzi sobie z arcytrudnymi przeszkodami? Tego dowiemy się już 2 marca o godz. 20:05 w Polsacie!

