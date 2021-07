Deszcz ryb w Utah

Ten sposób jest wykorzystywany już od lat 50. ubiegłego wieku. Uznaje się, że jest to najskuteczniejsza metoda zarybiania zbiorników wodnych. Dzięki niej piloci są w stanie zrzucić nawet 35 000 pstrągów do 40 jezior w ciągu kilku godzin.

Zarybianie z powietrza

Dotarcie do niektórych zbiorników wodnych jest utrudnione ze względu na to, że znajdują się w górach. W związku z tym do ich zarybiania zaczęto wykorzystywać samoloty. Odbywa się to kilka razy w roku.

Do jezior i strumieni zrzuca się pstrągi tęczowe, potokowe i tygrysie. Według Wydziału Zasobów Dzikiej Przyrody w stanie Utah ta forma zarybiania jest jedną z najlepszych. Stwierdzono, że 95% ryb przeżywa upadek.

Czas oczekiwania na zrzut został zredukowany, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że większa liczba ryb może przetrwać transport.



