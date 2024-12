24 grudnia, czyli Wigilia Bożego Narodzenia, w 2024 roku nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy . Dla wielu osób to normalny dzień roboczy. Jednak w praktyce w wielu firmach pracodawcy często skracają czas pracy tego dnia, aby umożliwić pracownikom przygotowanie się do wieczornych uroczystości. Pracownicy handlu w Wigilię będą pracować do godziny 14:00.

Przełom nastąpi jednak już w następnym roku. 24 grudnia 2025 roku Wigilia po raz pierwszy stanie się dniem ustawowo wolnym od pracy . Oznacza to, że wszyscy pracownicy objęci przepisami Kodeksu pracy będą mogli spędzić ten dzień na przygotowaniach do świąt bez konieczności brania urlopu czy oczekiwania na decyzję pracodawcy.

Dzieci i młodzież mają w grudniu więcej powodów do radości. Kalendarz szkolny na rok 2024/2025 przewiduje przerwę świąteczną trwającą 11 dni - od 22 grudnia (niedziela) aż do 1 stycznia (środa). Oznacza to, że uczniowie wrócą do szkoły dopiero po Nowym Roku, czyli 2 stycznia 2025 roku. Jednak po dwóch dniach nauki czeka na nich pierwszy długi weekend, trwający od 4 do 6 stycznia.