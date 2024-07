Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W sierpniu w całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020 - informuje IMGW. Oznacza to, że w sierpniu możemy spodziewać się kilku upalnych dni, a temperatura powietrza może być podobna do tej lipcowej lub wyższa. W największym skrócie - sierpień zapowiada się bardzo ciepły, co dla wielu osób jest doskonałą informacją.

Natomiast miesięczna suma opadów atmosferycznych w sierpniu powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej. Prawdopodobnie nie obejdzie się bez deszczowych dni, mogą również wystąpić burze, co jest typowym zjawiskiem jak na tę porę roku.

W czwartek 1 sierpnia w wielu regionach kraju możemy spodziewać się deszczu i burz. Na wschodzie jeszcze pogodnie i bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, opady deszczu, a na południowym zachodzie burze. Na południu wróci też upał, temperatura maksymalna może wynieść od 29 st. C do 33 st. C.

W centrum w najcieplejszym momencie dnia około 29 kresek, na północy około 24, najchłodniej nad morzem, około 20 st. C. Wiatr będzie słaby, tylko na północy umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru osiągać mogą do 70 km na godz. - informuje IMGW.

W pierwszej połowie sierpnia termometry mogą wskazać nawet 37 st. C 123RF/PICSEL

W piątek przelotnie popada w całej Polsce, a na południu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 22-23 st. C na północnym zachodzie do 29 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km na godz. - wynika z prognozy przygotowanej przez specjalistów IMGW.

Sobota i niedziela zapowiadają się pochmurnie, może również przelotnie popadać, miejscami zagrzmi. Najchłodniej będzie na północy, od 24 st. C do 26 st. C, w centrum około 27 st. C, do 28-29 st. C na południu. Chłodniej będzie tylko nad morzem, od 19 st. C do 23 st. C. Wiatr słaby, na ogół z kierunków zachodnich.

Kiedy upały dotrą do Polski?

Od przyszłego tygodnia musimy przygotować się na bardzo wysoką temperaturę powietrza. Prognozy wskazują, że od 6 sierpnia termometry pokażą ponad 30 st. C, a 7 sierpnia będzie jeszcze cieplej, bo aż 34-37 st. C. Warto zaznaczyć, że temperatura odczuwalna może być znacznie wyższa.

Towarzyszyć nam będą także tzw. tropikalne noce, o których mowa w sytuacji, gdy temperatura nocą nie spada poniżej 20 kresek.

