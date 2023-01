14. emerytura początkowo miała być świadczeniem jednorazowym, przyznanym tylko w 2021 roku. Na początku 2022 roku rząd wyznał, że nie planuje wznowienia wypłat. Władza szybko zmieniła jednak zdanie w tej kwestii. 1 lutego 2022 roku ogłoszono, że "czternastki" ponownie trafią na konta seniorów. Tak też się stało.

Czy w 2023 roku "czternastka" zostanie wypłacona?

Na początku stycznia rząd ogłosił, że seniorzy w 2023 roku po raz kolejny otrzymają "czternastki". - Dodatkowe świadczenia w postaci 13. i 14. emerytury to rozwiązanie, które wprowadziliśmy, aby seniorom żyło się lepiej. Rząd planuje wypłatę tych świadczeń również w 2023 r - możemy przeczytać na stronie gov.pl.

Co więcej, rządzący poinformowali, że pracują nad nowym projektem. Dzięki niemu 14. emerytura na stałe wejdzie do kalendarza wypłat z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- Zgodnie z obietnicą pana prezesa Kaczyńskiego, będziemy w najbliższym czasie kierować ten projekt do prac rządowych, a potem do Sejmu. Tak, aby do końca pierwszego kwartału zamknąć już ten proces legislacyjny, aby 14. emerytura była zagwarantowana - podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Zdjęcie 14. emerytura na stałe wejdzie do kalendarza wypłat z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / 123RF/PICSEL

Ile w 2023 roku wyniesie "czternastka"? Kiedy świadczenia zostaną wypłacone?

Prace nad wspomnianą ustawą trwają. To oznacza, że szczegóły dotyczące wypłaty "czternastek" są na razie ustalane i potwierdzane.

Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed w rozmowie z "Super Expressem" zdradził jednak kiedy seniorzy najprawdopodobniej otrzymają pieniądze. - Pierwsze wypłaty mają być w ostatnim tygodniu sierpnia, podobnie jak w zeszłym roku - powiedział Szwed.

Ile wyniesie "czternastka" w 2023 roku? To świadczenie, którego wysokość powiązana jest z marcową waloryzacją. 14. emerytura w 2022 roku wyniosła 1217,98 zł netto (pełna kwota). Wstępne szacunki mówią, że w 2023 roku może wynieść nawet 1445,48 zł netto, a więc ponad 200 złotych więcej. O tym, czy tak się stanie, przekonamy się jednak w marcu.

