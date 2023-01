Spis treści: 01 Dodatek do emerytury po 75. roku życia: dodatek pielęgnacyjny

W celu uzyskania dodatku pielęgnacyjnego senior musi spełnić jeden z dwóch warunków. Po pierwsze musi mieć ukończone 75 lat lub być całkowicie niezdolnym do pracy bądź samodzielnej egzystencji. W tym drugim przypadku konieczne będzie uzyskanie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza orzecznika ZUS, czyli należy zgłosić się na komisję lekarską ZUS.

Jeśli senior przekroczy 75 lat, a nie będzie spełniał drugiego warunku, jakim jest stan zdrowia, i tak otrzyma dodatek pielęgnacyjny. Będzie on w takiej sytuacji wypłacany równocześnie z emeryturą.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego w 2022 roku wyniosła 256,44 zł. To świadczenie, podobnie jak emerytury, podlega waloryzacji. Po waloryzacji, od marca 2023 roku, wysokość dodatku pielęgnacyjnego ma wzrosnąć do około 300 zł.

Żeby otrzymać dodatek pielęgnacyjny do emerytury, senior musi mieć prawo do odbierania emerytury lub renty z KRUS bądź ZUS.

Zdjęcie Zasiłek pielęgnacyjny posiada szersze spektrum zastosowania i grupy docelowe, które mogą z niego skorzystać / 123RF/PICSEL

Zasiłek pielęgnacyjny to kolejny dodatek do emerytury, który mogą otrzymać seniorzy po ukończeniu 75. roku życia. Został on utworzony dla częściowego pokrycia wydatków, które wynikają z zapewnienia pomocy i opieki seniorowi. Warto pamiętać, że pobieranie dwóch świadczeń: dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego, jest niezgodne z prawem. W takim przypadku świadczeniobiorca musi zdecydować się na wybór jednego z nich. Jak najbardziej może wybrać to, które wiąże się z wyższą stawką.

Zasiłek pielęgnacyjny posiada szersze spektrum zastosowania i grupy docelowe, które mogą z niego skorzystać, jednak nie podlega waloryzacji. W jego przypadku wprowadzono mechanizm weryfikacji wysokości co trzy lata. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce w 2021 roku, gdy rząd podjął decyzję o niezmienianiu kwoty świadczenia. Oznacza to, że na 2023 rok zasiłek pielęgnacyjny będzie wynosił 215,84 zł.

W przypadku wyboru między dodatkiem pielęgnacyjnym a świadczeniem pielęgnacyjnym, w 2023 roku warto wybrać tę pierwszą opcję, która pozwoli seniorom powyżej 75. roku życia zaoszczędzić około 80 złotych, jeśli potwierdzi się wysokość waloryzacji dodatku na 2023 rok.

Czy 75-latkowie dostaną 500+?

Seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, mogą także skorzystać ze świadczenia znanego jako 500 plus dla seniora. W tym przypadku konieczne jest spełnienie kilku dodatkowych warunków, by otrzymać pieniądze. Należą do nich:

niepełnosprawność,

niezdolność do samodzielnej egzystencji,

pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego.

Do wniosku o 500 plus dla seniora należy dołączyć orzeczenie lekarskie wykonane przez lekarza orzecznika ZUS.

Warto pamiętać, że w programie 500 plus dla seniora obowiązują progi dochodowe. I tak najwięcej, bo całą kwotę świadczenia, otrzymają osoby, których emerytura nie przekracza w 2023 roku 1657,80 zł brutto. W dalszej kolejności przyjęto zasadę złotówka za złotówkę, czyli do pułapu 2157,80 zł nadal można otrzymać świadczenie, tylko odpowiednio pomniejszone.

Wniosek o 500 plus dla seniora można złożyć na kilka sposobów:

drogą pocztową,

na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

w placówce KRUS,

w placówce ZUS.

Ponadto dokumenty może dostarczyć pełnomocnik, dzięki czemu senior nie musi sam chodzić po urzędach i załatwiać spraw.

W Polsce świadczenie 500 plus dla seniora pobiera około 770 tysięcy osób. Minusem tego rozwiązania jest brak waloryzacji zasiłku, co przy wysokiej inflacji sprawia, że jego siła nabywcza realnie spadła.

