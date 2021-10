Drakonidy 2021: co to?

Drakonidy nazywane są również Giacobinidynami. Ich radiant znajduje się w gwiazdozbiorze Smoka. To zjawisko, które można dostrzec na niebie co roku o tej samej porze. Stały rój meteorów jest aktywny między 6 a 10 października. Jednak już na początku października można wypatrywać na niebie pojedynczych śladów wzmagającej się aktywności. W nocy z 8 na 9 października zjawisko najbardziej przybiera na sile. Noc spadających gwiazd to niezwykła atrakcja, która co roku "wyciąga" z łóżek wiele osób. Co warto o niej wiedzieć?

Drakonidy 2021, czyli noc spadających gwiazd

Maksimum roju Drakonidów, który na początku października staje się aktywny to zjawisko, na które czeka wiele osób. Noc spadających gwiazd kusi nie tylko dlatego, że według dawnych wierzeń spadające gwiazdy spełniają marzenia. To także fascynujący spektakl, który rozgrywa się na niebie i każdorazowo zachwyca oglądających.

Spadające gwiazdy będzie można oglądać w nocy z 8 na 9 października. To wówczas rój Drakonidów będzie najbardziej aktywny. Użytkownicy social mediów co roku publikują niesamowite nagrania, na których widać strugi meteorów sunące po niebie z niesamowitą prędkością. Warto jednak zaznaczyć, że nie każdego roku rój jest tak samo aktywny. Drakonidy najbardziej "dały o sobie znać" w nocy z 9 na 10 października 1933 roku. Tę noc wspomina się do dziś. Czy w tym roku również maksimum roju Drakonidów również zachwyci?

Noc spadających gwiazd 2021: kiedy?

Drakonidy najbardziej aktywne będą w nocy z 8 na 9 października. W tym roku będzie to noc z piątku na sobotę. Termin jest wyjątkowo atrakcyjny, ponieważ drakonidy widoczne są późno w nocy. Najprawdopodobniej będzie można zobaczyć je już zaraz po zmroku. Specjaliści zaznaczają jednak, że warto dotrwać do północy, ponieważ właśnie wtedy zjawisko ma być najbardziej widoczne.

Noc spadających gwiazd to doskonała okazja, by mieszkańcy miast odwiedzili peryferia

Noc spadających gwiazd to doskonała okazja, by mieszkańcy miast odwiedzili peryferia i okoliczne wsie. Światło miejskich latarni sprawia, że trudniej jest dostrzec światełka pojawiające się na niebie. Najkorzystniej jest zatem obserwować zjawisko na wzniesieniach z dala od bloków, ulic i sztucznego oświetlenia.

Drakonidy 2021: czy będzie widać je w Polsce?

Spadające gwiazdy widoczne będą w całej Polsce. Wzmożoną aktywność Drakonidów będzie można obserwować po północy, a także nad ranem. Co istotne, aby zobaczyć strugi meteorów nie potrzebujemy żadnego specjalistycznego sprzętu. Zjawisko będzie widoczne gołym okiem.

