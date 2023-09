Dramatyczne historie nastolatków w nowym serialu. "Pomóż mi" od 4 września w Czwórce

W Polsce co dziesiąta rodzina zmaga się z poważnymi problemami. Obok tych wynikających z trudnej sytuacji ekonomicznej, stoją bardziej skomplikowane – alkoholizm, narkomania, przemoc – i często są "zamiatane pod dywan". Rzutują one jednak na życie każdego członka rodziny, a najbardziej dramatyczne konsekwencje mogą mieć dla młodzieży. Brak bliskości i czasu dla dziecka, rozwody, codzienne awantury i przemoc to tylko niektóre powody poważnych kryzysów. Kiedy ani dorośli, ani dzieci nie potrafią poprosić o pomoc, kryzys narasta i może doprowadzić do tragedii.

Zdjęcie W serialu "Pomóż mi" za rozwiązywanie spraw kryminalnych odpowiadają policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczością Nieletnich - Młodszy Aspirant Maciej Bryś i jego partner Starszy Aspirant Gustaw Żelazny / materiały prasowe