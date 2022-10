Dzień Nauczyciela, a właściwie Święto Edukacji Narodowej obchodzone jest co roku 14 października. Data ta upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Święto nauczycieli ustanowione zostało 27 kwietnia 1972 roku.

Dzień Nauczyciela hucznie obchodzony jest zarówno w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, jak i na uczelniach. Wówczas najlepsi pedagodzy zostają wyróżnieni przez dyrektorów, nierzadko otrzymują nagrody i dyplomy. Dla emerytowanych nauczycieli to z kolei czas miłych wspomnień. Zazwyczaj są zapraszani do placówek, w których pracowali przez lata, by spotkać się z były kolegami i koleżankami z pracy.

A jak uczniowie obchodzą Święto Nauczyciela? Czy 14 października dzieci i młodzież muszą przyjść do szkoły? A może najmłodsi mogą zostać w domach?

Czy w Dzień Nauczyciela trzeba iść do szkoły?

Dzień Nauczyciela 2022 wypada w piątek. Jeśli 14 października byłby dniem wolnym od szkoły, dzieci w tym roku mogłyby liczyć na przedłużony weekend. Niestety, w Święto Edukacji Narodowej należy pojawić się w placówce. Chociaż w ten dzień nie ma zdjęć dydaktycznych, a więc zwykłych lekcji, zaplanowane są inne uroczystości. Obchody mają umilić czas pedagogom i pokazać, że ich praca jest doceniana przez podopiecznych.

W Dniu Nauczyciela uczniowie tradycyjnie dziękują swoim wychowawcom za ich codzienną pracę. Wręczają im kwiaty i drobne, skromne upominki. Zazwyczaj w szkłach odbywa się wówczas uroczysta akademia. Obecność na niej zazwyczaj jest obowiązkowa. Uczniowie, którzy 14 października zrobią sobie wolne, nie mogą liczyć na taryfę ulgową - konieczne będzie usprawiedliwienie nieobecności.

