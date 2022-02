Dzień Świstaka 2022

W Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie co roku 2 lutego obchodzony jest Dzień Świstaka. Zgodnie z legendą, tego dnia świstak ma przepowiedzieć, kiedy nastąpi koniec zimy. Uznano, że jeśli zwierzę wyjdzie z nory i zobaczy własny cień, wówczas jest to znak, że zima pozostanie jeszcze przez sześć tygodni. Natomiast jeśli go nie zobaczy, zwiastuje to bliskie nadejście wiosny.



Dzień Świstaka to święto, którego początek sięga roku 1887. W tym czasie po raz pierwszy obchodzono ten dzień w Gobbler's Knob w Punxsutawney w Pensylwanii.



Przepowiednia świstaka. Kiedy nadejdzie wiosna?

Nie tak dawno świat obiegła informacja, że Dzień Świstka w stanie New Jersey odwołano. Świstak Melltown Mel, jak powiadomili organizatorzy obchodów, "przekroczył tęczowy most". Przepowiedni dokonał jednak inny gryzoń.

Biorąc pod uwagę, że średnia długość życia Świstaka wynosi około 3 lat, nie jest to aż taki szok, ale Mel opuścił nas w trudnym okresie roku, kiedy większość jego kolegów świstaków znajduje się w stanie hibernacji...więc żadne zwierzę nie będzie mogło go zastąpić aż do wiosny.

To nie pierwszy taki przypadek, bo w 2016 roku doszło do podobnej sytuacji. Gryzoń Stonewall Jackson również odszedł w przeddzień święta.



Tym razem na oczach tłumów to świstak Punxsutawney Phil z Pensylwanii przepowiedział, czy wiosna jest już blisko. Oznajmił, że zima potrwa jeszcze sześć tygodni. Gryzoń miał zostać wyciągnięty z nory w środę o 7.25 czasu lokalnego. W pochmurną pogodę jego cień byłby niewidoczny, a to byłby znak dla Ameryki, że czeka ich koniec chłodnych dni.

***

