Dzień Ziemi 2021. Co możesz zrobić dla planety?

Kolejny Dzień Ziemi świętować będziemy już w najbliższy czwartek. Święto to, znane również jako Światowy Dzień Ziemi, obchodzone jest od marca 1970 roku, jako pierwszy ogłosił je burmistrz San Francisco - Joseph Alioto.

Zdjęcie Kolejny Dzień Ziemi świętujemy już 22 kwietnia / 123RF/PICSEL

Reklama

Dzień Ziemi obchodzony miał być zawsze w równonoc wiosenną na półkuli północnej i jesienną na południowej. Wybór daty nie był przypadkowy - dzień trwa wtedy tyle samo co noc, a nasi przodkowie wierzyli, że jest to znak rodzącego się życia. Współcześnie data ta ma symbolizować zacieranie się różnic między ludźmi różnych ras i religii i przypominać nam, że wszyscy dzielimy tę samą planetę. Planetę, która jak nigdy wcześniej potrzebuje naszej opieki i ochrony.

Reklama

Niezależnie od burmistrza San Francisco, swoje własne święto Ziemi ogłosili w tym samym roku propagatorzy kilku nurtów proekologicznych, miało ono przypadać corocznie na 22 kwietnia. W 2009 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi, który świętujemy... 22 kwietnia. To właśnie ta data stała się więc ostatecznie wielkim świętem Ziemi, w którym ekolodzy zwracają naszą uwagę na stan środowiska naturalnego i zagrożenia środowiskowe, z którymi radzimy sobie coraz gorzej. Co roku, 22 kwietnia, organizacje proekologiczne organizują wydarzenia, akcje, konkursy i warsztaty, mające na celu zwrócenie uwagi polityków i obywateli na konieczność ochrony planety i edukacji ekologicznej.

Wielkie świętowanie Dnia Ziemi już trwa. Kilka dni temu na Instagramie NASA ukazały się zdjęcia, wykonane z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Widać na nich naturalne systemy, które łączą się i wzajemnie na siebie oddziałują, by życie na Ziemi mogło trwać.

- Na tych oszałamiających obrazach naturalne systemy - ziemia, woda, powietrze i lód - łączą się, by nieść życie. Niezależnie od tego gdzie jesteśmy, na ziemi czy w kosmosie, łączy nas ta maleńka, błękitna planeta - i to jest powód do świętowania - czytamy na Instagramie NASA. Na zdjęciach widać zatokę Bombetoka na Madagaskarze, strukturę geologiczną Richat na Saharze, mokradła Everglades na Florydzie i zamarznięty Dniepr.

Instagram Post

Ekolodzy przekonują, że to wyjątkowe i bardzo potrzebne dziś święto, obchodzić powinien każdy z nas i każdy może zrobić tego dnia coś dla planety. Metoda małych kroków i kilka, niewielkich na pozór zmian, potrafią zdziałać cuda. Skorzystaj z naszych pomysłów i chroń planetę, nie tylko od święta!

Ogranicz mięso

Co ma mięso do ochrony środowiska? Wbrew pozorom, sporo! Hodowla przemysłowa jest odpowiedzialna za emitowanie ogromnych ilości dwutlenku węgla, wycinkę lasów i zmniejszenie bioróżnorodości oraz ocieplenie klimatu. Na początek możesz przyłączyć się do akcji "Poniedziałki bez mięs", wymyślonej przez piosenkarza, Paula McCartney'a i zrezygnować z produktów mięsnych przynajmniej raz w tygodniu.





Sprzątaj po innych

Nawet tysiąc kolejowych wagonów moglibyśmy wypełnić śmieciami, które Polacy wyrzucają w lasach. Przerażające? Niestety, konsumujemy na potęgę, śmiecimy, a większość z nas nie zna nawet podstawowych zasad dotyczących recyclingu i segregacji śmieci. A gdyby tak sprzątać po innych?



22 kwietnia to świetny dzień na rozpoczęcie swojej przygody ze sprzątaniem otaczającego nas świata. Akcja #codzienniepięć polega na podniesieniu z ziemi i wyrzuceniu w odpowiednie miejsce zaledwie pięciu sztuk śmieci dziennie. Wyobraźmy sobie, co się stanie, gdy każdy z nas pokusi się o ten drobny, acz znaczący gest. Polska będzie czystsza, a jaj mieszkańcy szczęśliwsi!





Oszczędzaj wodę

Ekolodzy mają pewność - jeśli nie zaczniemy oszczędzać wody już dziś, za kilka lat będziemy... toczyć o nią bitwy. Niestety, "wojna o wodę" może stać się naszym udziałem, w niektórych częściach świata to już się dzieje...

W Polsce sytuacja pogarsza się z roku na rok. Lata są coraz bardziej suche, nie stworzyliśmy dotychczas systemu oszczędzania wody, a poziom wód gruntowych obniżył się w ostatnich latach aż o dwa metry! Zapotrzebowanie na wodę wciąż natomiast rośnie...



Każdy z nas może oszczędzać wodę, ty również! Wystarczy, że wprowadzisz w swoim gospodarstwie domowym kilka drobnych zmian:

- podczas mycia zębów czy namydlania twarzy starannie zakręcaj kurki



- sprawdź kapiące krany i spłuczki - zaoszczędzisz tak nawet 150 litrów wody!



- bierz prysznic zamiast wanny i zainstaluj w domu zmywarkę do naczyń



- podlewaj kwiaty rano lub wieczorem - zapobiegniesz w ten sposób odparowywaniu wody



Dzień Ziemi już w najbliższy czwartek, 22 kwietnia. Zarówno duże miasta jak i mniejsze miejscowości przygotowały na ten dzień sporo atrakcji. Pandemia koronawirusa zmusiła wprawdzie organizacje proekologiczne do przeniesienia większości aktywności do sieci, ale warto znaleźć coś dla siebie i promować wśród najbliższych proekologiczne postawy. Warto również wyjść na spacer i posprzątać najbliższą okolicę - dla Ziemi!