Dziwny sygnał z wnętrza Ziemi. Jego regularność niepokoi naukowców!

Francuski zespół naukowców na łamach najnowszego "Proceedings of the National Academy of Sciences" donosi o swoim dziwnym odkryciu. Z wnętrza Ziemi, w regularnych, siedmioletnich odstępach, następuje emisja promieniowania magnetycznego. Dlaczego tak się dzieje? Tego jeszcze nie ustalono. Nie brakuje jednak teorii.



Sygnał z wnętrza Ziemi został zarejestrowany przez satelity znajdujące się na naszej orbicie. Ich urządzenia pomiarowe są tak zaawansowane, że potrafią sięgnąć trzy tysiące kilometrów w głąb planety. Warto zaznaczyć, że naukowcy w podobny sposób mogliby spróbować “podsłuchać" inne planety Układu Słonecznego.



Magnetyczna emisja z wnętrza naszej planety sama w sobie nie jest dla geologów i astronomów żadną sensacją. Ruch płyt tektonicznych, czy aktywność wulkanów powoduje fale mikrosejsmiczne na całym globie dosłownie co kilkadziesiąt sekund. Sygnał odkryty przez Francuzów ma jednak zupełnie inny charakter. Jego źródłem jest samo jądro Ziemi.



Wiemy, że warstwa ciekłego metalu, otaczającego jądro Ziemi, w okolicach równika ulega zaburzeniom i wahaniom. Niewytłumaczalna jest jednak regularność tego zjawiska. Dlaczego wynosi siedem lat? Tego naukowcy nie wiedzą, tak jak nie znają odpowiedzi, co może pulsować w samym centrum naszej planety. Być może dalsze badania przyniosą wytłumaczenie tych zjawisk.

