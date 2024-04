Emerytura pomostowa to rodzaj świadczenia okresowego przysługującego do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego osobom, które wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Emerytura pomostowa ma charakter przejściowy między świadczeniami nabytymi przed osiągnięciem wieku emerytalnego a prawem do emerytury przyznawanej na ogólnych zasadach systemu powszechnego.