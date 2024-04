ZUS od umowy-zlecenia to warunek Unii Europejskiej

Zgodnie ze zmianami, które wejdą w życie prawdopodobnie 1 stycznia 2025 r., od każdej umowy cywilnoprawnej konieczne będzie odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne. Do tej pory istniał obowiązek odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko z jednej umowy.

W związku z tym, jeśli pracownik zatrudniony był na umowie o pracę, to z niej odprowadzano składki, natomiast wszystkie pozostałe umowy-zlecenia były nieozusowane, dzięki czemu taki pracownik dostawał więcej pieniędzy “na rękę". Dochodziło, więc do sytuacji, w której zatrudniony według umowy o pracę zarabiał minimalną krajową i to z niej odprowadzano składki, natomiast na umowie-zlecenie mógł zarabiać o wiele więcej, ale z niej składek nie miał obowiązku odprowadzać. Bardziej opłaciło się też zleceniobiorcy podpisać dwie umowy: jedną na minimalną krajową, a drugą na wyższą kwotę, gdyż obowiązek odprowadzenia składek istniał jedynie w przypadku pierwszej umowy.