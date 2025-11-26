Emerytury w grudniu. Zmienią się terminy, a niektórzy dostaną dwa przelewy

Tomasz Kromp

Tomasz Kromp

Grudniowe emerytury mogą wpłynąć na konta emerytów w nieco innych terminach. Co ciekawe, niektórzy seniorzy mogą liczyć na dwa przelewy! Nie dotyczy to jednak wszystkich świadczeniobiorców, a jedynie tych, którzy zwykle otrzymują świadczenie pierwszego dnia miesiąca.

Starsza kobieta w okularach liczy monety, trzymając w ręku portmonetkę. Na stole znajduje się kilka monet oraz talerz z żółtymi jabłkami.
W grudniu zmienią się terminy wypłat emerytur. Niektórzy otrzymają dwa przelewy.

Spis treści:

  1. Dlaczego terminy przelewów emerytur mogą się zmieniać?
  2. Terminy przelewów emerytur w grudniu 2025
  3. Jak sprawdzić termin swojej emerytury?

Dlaczego terminy przelewów emerytur mogą się zmieniać?

Terminy związane z wypłatą świadczeń emerytalnych i rentowych są z góry określone. Wypłata środków na konta świadczeniobiorców następuje 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. To właśnie wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy. Może się jednak zdarzyć, że emerytura wpłynie na konto seniora w inny dzień. Dlaczego tak się dzieje?

Daty przelewów emerytur mogą się zmieniać w wyniku przypadnięcia danego terminu wypłaty w weekend lub dzień świąteczny. Co istotne - w grudniu taka sytuacja będzie miała miejsce trzy razy.

Terminy przelewów emerytur w grudniu 2025

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, w jakie dni przypadną terminy przelewów emerytur w grudniu 2025? Na niektórych emerytów czekają pewne zmiany, jednak nie powinny one stanowić większego kłopotu. Wypłaty świadczeń emerytalnych nastąpią w poniższe dni:

  • 1 grudnia - poniedziałek;
  • 5 grudnia - piątek;
  • 6 grudnia - sobota - wypłata nastąpi szybciej - w piątek 5 grudnia;
  • 10 grudnia - środa;
  • 15 grudnia - poniedziałek;
  • 20 grudnia - sobota - wypłata nastąpi szybciej - w piątek 19 grudnia;
  • 25 grudnia - czwartek - Pierwszy Dzień Świąt, wypłata nastąpi szybciej - 23 grudnia.

Co ciekawe, niektórzy otrzymają w grudniu dwa przelewy. Chodzi tutaj o osoby, które dostają emeryturę w 1. dzień miesiąca. W ich przypadku świadczenie zostanie wypłacone 1 grudnia oraz 31 grudnia - 1 stycznia to święto, wskutek czego ZUS zrealizuje przelew szybciej.

Starsza kobieta w okularach siedzi przy stole, trzyma w rękach banknoty i spogląda na nie uważnie, na stole leżą dokumenty oraz portfel.
Niektórzy otrzymają w grudniu dwa przelewyCanva ProINTERIA.PL

Jak sprawdzić termin swojej emerytury?

Przy składaniu wniosku o emeryturę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala termin wypłaty świadczenia. Niektórzy seniorzy mogą zastanawiać się nad tym, w jaki sposób da się sprawdzić rzeczony termin. Okazuje się, że to całkiem łatwe.

Wystarczy zalogować się do aplikacji bankowej, a następnie zajrzeć w historię przelewów i znaleźć przelew z emeryturą z ZUS-u - w szczegółach owego przelewu znajdziemy datę jego wykonania. Informację dotyczącą terminu wypłaty emerytury możemy również uzyskać kontaktując się telefonicznie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, odwiedzając placówkę osobiście lub logując się do swojego konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Co zrobić, jeśli przelew nie wpłynął na konto w przewidzianym terminie? W takiej sytuacji najlepszą opcją okazuje się kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem ZUS-u sprawa powinna się wyklarować.

