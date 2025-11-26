Emerytury w grudniu. Zmienią się terminy, a niektórzy dostaną dwa przelewy
Grudniowe emerytury mogą wpłynąć na konta emerytów w nieco innych terminach. Co ciekawe, niektórzy seniorzy mogą liczyć na dwa przelewy! Nie dotyczy to jednak wszystkich świadczeniobiorców, a jedynie tych, którzy zwykle otrzymują świadczenie pierwszego dnia miesiąca.
Spis treści:
- Dlaczego terminy przelewów emerytur mogą się zmieniać?
- Terminy przelewów emerytur w grudniu 2025
- Jak sprawdzić termin swojej emerytury?
Dlaczego terminy przelewów emerytur mogą się zmieniać?
Terminy związane z wypłatą świadczeń emerytalnych i rentowych są z góry określone. Wypłata środków na konta świadczeniobiorców następuje 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. To właśnie wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy. Może się jednak zdarzyć, że emerytura wpłynie na konto seniora w inny dzień. Dlaczego tak się dzieje?
Daty przelewów emerytur mogą się zmieniać w wyniku przypadnięcia danego terminu wypłaty w weekend lub dzień świąteczny. Co istotne - w grudniu taka sytuacja będzie miała miejsce trzy razy.
Terminy przelewów emerytur w grudniu 2025
Biorąc pod uwagę powyższe informacje, w jakie dni przypadną terminy przelewów emerytur w grudniu 2025? Na niektórych emerytów czekają pewne zmiany, jednak nie powinny one stanowić większego kłopotu. Wypłaty świadczeń emerytalnych nastąpią w poniższe dni:
- 1 grudnia - poniedziałek;
- 5 grudnia - piątek;
- 6 grudnia - sobota - wypłata nastąpi szybciej - w piątek 5 grudnia;
- 10 grudnia - środa;
- 15 grudnia - poniedziałek;
- 20 grudnia - sobota - wypłata nastąpi szybciej - w piątek 19 grudnia;
- 25 grudnia - czwartek - Pierwszy Dzień Świąt, wypłata nastąpi szybciej - 23 grudnia.
Co ciekawe, niektórzy otrzymają w grudniu dwa przelewy. Chodzi tutaj o osoby, które dostają emeryturę w 1. dzień miesiąca. W ich przypadku świadczenie zostanie wypłacone 1 grudnia oraz 31 grudnia - 1 stycznia to święto, wskutek czego ZUS zrealizuje przelew szybciej.
Jak sprawdzić termin swojej emerytury?
Przy składaniu wniosku o emeryturę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala termin wypłaty świadczenia. Niektórzy seniorzy mogą zastanawiać się nad tym, w jaki sposób da się sprawdzić rzeczony termin. Okazuje się, że to całkiem łatwe.
Wystarczy zalogować się do aplikacji bankowej, a następnie zajrzeć w historię przelewów i znaleźć przelew z emeryturą z ZUS-u - w szczegółach owego przelewu znajdziemy datę jego wykonania. Informację dotyczącą terminu wypłaty emerytury możemy również uzyskać kontaktując się telefonicznie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, odwiedzając placówkę osobiście lub logując się do swojego konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
Co zrobić, jeśli przelew nie wpłynął na konto w przewidzianym terminie? W takiej sytuacji najlepszą opcją okazuje się kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem ZUS-u sprawa powinna się wyklarować.
Nie wszystko trzeba wiedzieć od razu, ale warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Zajrzyj po proste i rzetelne porady, które pomogą ci w codziennych sprawach od sąsiedzkich nieporozumień po ważne dokumenty i świadczenia. Więcej na kobieta.interia.pl/porady