Zmiany w harmonogramie wypłaty grudniowych emerytur

W grudniu część emerytów czekają zmiany związane z realizacją ich świadczeń. Mowa o przelewach i przekazach pocztowych z emeryturami, które zazwyczaj są realizowane 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca.

Należy zaznaczyć, że jeśli termin wypłaty emerytury przypada na dzień wolny od pracy lub święto, świadczenie powinno trafić do seniora dzień wcześniej. W grudniu br. do przesunięcia terminów wypłat emerytur dojdzie czterokrotnie.

Osoby pobierające zazwyczaj swoją emeryturę 6. dnia każdego miesiąca, otrzymają pieniądze 5 grudnia w piątek, ponieważ 6 grudnia w tym roku to sobota. Termin wypłat z 20 grudnia (sobota) będzie przesunięty na piątek 19 grudnia.

Emeryci, do których świadczenia docierają 25. dnia miesiąca, w grudniu będą się cieszyć z pieniędzy już 22 lub 23 grudnia, bowiem 25 grudnia to święto.

Styczniowa emerytura jeszcze w tym roku

Niektórzy emeryci otrzymają w grudniu br. swoje przyszłoroczne, styczniowe świadczenie. Jak to możliwe? Ten wyjątek dotyczy osób pobierających emeryturę 1. dnia miesiąca. W grudniu br. otrzymają oni świadczenie bez zmian, czyli w poniedziałek 1 grudnia, ale już pieniądze, które zwyczajowo powinny do nich trafić miesiąc później - 1 stycznia 2026 r., pojawią się na kontach i w przekazach pocztowych wcześniej, czyli w grudniu - 30 lub 31 grudnia 2025 r.

Stanie się tak z uwagi na fakt, że 1 stycznia 2026 r. będzie dniem wolnym od pracy, ponieważ obchodzimy wówczas Nowy Rok.

"Nomada": Z Kazachstanu do Bydgoszczy. Jej historia podbija internet INTERIA.PL