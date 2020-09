Festiwal Z Ognia i z Wody - druga edycja

Nie możesz podróżować? Posmakuj egzotyki w krakowskich restauracjach - Druga edycja festiwalu Z Ognia i Z Wody rusza już 24 września!

Zdjęcie Druga edycja festiwalu Z Ognia i z Wody jest inspirowana kuchnią azjatycką /materiały prasowe

Po świetnie odebranej pierwszej edycji, kolejne krakowskie restauracje dołączają do Festiwalu Z Ognia i z Wody. Druga odsłona rusza już 24 września. Organizatorem festiwalu jest grupa krakowskich importerów win Endorwina.

Ekipa wyróżniła się szybką reakcją na lock-down, tworząc akcję pomocy gastronomii Wino Na Ratunek. Nie wiadomo, jak sytuacja rozwinie się jesienią i jaka przyszłość czeka restauracje, dlatego organizatorzy zdecydowali się na kontynuację wydarzenia wspierającego krakowską gastronomię jeszcze we wrześniu.

Organizatorom festiwalu zależy na połączeniu wysokiej jakości produktów z pasją do dobrego smaku i kreatywnością krakowskich szefów kuchni. Wszystkie festiwalowe restauracje przygotują inspirowane Azją menu w 2 wersjach: "Z Ognia" - skupione na wysokiej jakości mięsach oraz "Z Wody" - oferujące popisowe dania z ryb i owocach morza.

Dystans między gośćmi i restauratorami, tak po ludzku, się zmniejszył - to naturalna reakcja na nałożone na gastronomię ograniczenia. Pokochaliśmy kulturę jedzenia i spotykania się w restauracjach i potrzebujemy siebie nawzajem, by ten styl życia mógł dalej istnieć. Chcielibyśmy, aby ludzie mieli świadomość, że idąc do restauracji, wspierają całą społeczność, dzięki której gastronomia funkcjonuje. To lekcja dla nas wszystkich. Jeśli dostosujemy się do sytuacji, to mamy szansę przetrwać i dalej karmić naszych gości - mówi Maciej Korzeniowski.

Zdjęcie W festiwalu Z Ognia i z Wody biorą udział krakowskie restauracje / materiały prasowe

Tym razem tematem przewodnim festiwalu jest kuchnia azjatycka, którą Polacy odkryli i pokochali dzięki wakacyjnym wyjazdom. Organizatorom Festiwalu zależy na zainspirowaniu krakowskich szefów kuchni do skorzystania z bogatych tradycji kulinarnych Azji i pokazaniu ich w kontekście wysokiej jakości produktów dostępnych lokalnie. Stęsknieni za dalekimi podróżami i odkrywaniem nowych smaków goście odbędą ekscytującą kulinarną wędrówkę od Uralu, aż po Zachodnią Papuę.

Dzięki formule festiwalu uwzględniającej dokładne planowanie porcji, mamy szansę uniknąć marnowania jedzenia, które jest obecnie wielkim problemem. Zaspakajamy chęć wspólnego spędzania czasu, celebrowania i czerpania przyjemności z jedzenia w restauracji w sposób przyjazny gościom, restauratorom i środowisku.

W ramach każdego posiłku goście spróbują prosecco od jednego z pierwszych producentów win musujących w regionie Valdobbiadene - rodziny Follador - oczywiście w specjalnej, festiwalowej cenie.

W wydarzeniu weźmie udział 35 restauracji, między innymi: Solna 1, MooMoo, Pino, Enoteka Pergamin, Scandale.

Pełna lista restauracji dostępna jest na stronie www.zOgniaizWody.pl. Tam również można zarezerwować stolik w wybranej restauracji.

Festiwal Z Ognia i Z Wody Azja potrwa do 4 października 2020.