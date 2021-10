Fryzjerka przez siedem godzin farbowała jej włosy. Nici z wymarzonego blondu

Która z nas nie marzy o idealnie ułożonych włosach w upragnionym kolorze? Oddając się w ręce fryzjera liczymy na to, że nasza fryzura po wyjściu z salonu będzie zachwycająca. Niestety, nie zawsze tak jest. TikTokerka Jamie Junee postanowiła podzielić się swoim przykrym doświadczeniem z salonu fryzjerskiego. Poprosiła fryzjerkę o pofarbowanie jej włosów na jeszcze jaśniejszy blond. Niestety, efekt był daleki od oczekiwanego.

Dziewczyna udokumentowała rozczarowującą wizytę

Dziewczyna udokumentowała zarówno wizytę, jak jej efekt na swoim TikToku. Jej filmik stał się internetowym viralem i zebrał ponad 1,2 mln wyświetleń.



Moja wizyta rozpoczęła się o 11:45, wyszłam dopiero o 19:00

- napisała dziewczyna przedstawiając kulisy tej niezbyt udanej wizyty.





TikTok

Fryzjerka zaczęła od rozjaśnienia wszystkich włosów. "Miała nałożyć kolor, który wybrałam, czyli blond, a barwnik zaczął robić się różowy. Powiedziała, że to magia i wyjdzie blond...Miałam atak paniki, ponieważ w rzeczywistości nie była to magia, a pani naprawdę sprawiła, że ​moje włosy były różowe" - wyznała TikTokerka.



Powiedziała, że ​​stylistka próbowała ratować sytuację, prosząc dziewczynę o wybranie innego, ciemniejszego koloru, z którym mogłaby sobie poradzić. W rzeczywistości okazało się jednak, że kolor stał się po prostu ciemniejszym różem wpadającym w odcienie fioletu.



Niektórzy z komentujących pytali, dlaczego dziewczyna nie poprosiła fryzjerki w trakcie wizyty, by przestała farbować jej włosy. Jeden z fryzjerów dodał, że róż powinien zblednąć po kilku myciach głowy.



Dziewczyna jednak w dalszym ciągu jest zawiedziona i rozczarowana całą wizytą.



A wy mieliście kiedyś podobne doświadczenia u fryzjerów?



