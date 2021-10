Pan młody zaskoczył gości podczas ceremonii

Dontez Williams, 33-letni mieszkaniec Detroit w stanie Michigan podczas oficjalnej ceremonii zaślubin zapytał swoje pasierbice, 9-letnią Abigail i 8-letnią Natalie, czy chciałyby zostać przez niego adoptowane. We wzruszającej przemowie zaznaczył, jak ważne są dla niego dziewczynki i jak bardzo je kocha. Wytłumaczył również, że od dawna czuje się ich ojcem, chociaż z punktu widzenia prawa jest dla nich obcym człowiekiem. Bardzo pragnął zmienić tę sytuację.

26-letnia panna młoda Myshella Burton nie kryła wzruszenia, gdy słuchała rozczulającej przemowy partnera. Emocji nie kryli także zebrani goście, którzy dobrze znali sytuację rodziny i wiedzieli jak bardzo Dontez Williams kocha dziewczynki.

Dontez Williams: "Z ojczyma przekształciłem się w ojca"

Para poznała się przez internet. W 2017 roku Dontez Williams oświadczył się wybrance. Zakochani chcieli pobrać się w 2020 roku, jednak plany pokrzyżowały im kolejne lockdowny i obostrzenia sanitarne związane w pandemią wirusa Covid-19.

Z ojczyma przekształciłem się w ojca tych dziewczynek. Chociaż biologicznie nie są moimi dziećmi, bardzo je kocham. Chciałem oficjalnie zostać ich tatą, ponieważ podczas pisania przysięgi myślałem nie tylko mojej żonie, ale także o nich. Chciałbym je adoptować. tłumaczył Dontez Williams podczas przemowy.

Mężczyzna przed ceremonią rozmawiał z żoną o tym, czy chciałaby, żeby w świetle prawa stał się ojcem jej dzieci. Gdy tylko usłyszał, że jej również na tym zależy, zaczął planować, w jaki sposób powiadomi o tym dziewczynki. Wiedział, że ich zdanie jest najważniejsze i ostatecznie to właśnie one powinny zdecydować.

Dontez Williams zwrócił się do mężczyzn

Dontez Williams postanowił zapytać 9-letnią Abigail i 8-letnią Natalie czy chcą stać się jego córkami oficjalnie. Gdy nagranie z ceremonii przedostało się do internetu mężczyzna wyjaśnił, dlaczego zdecydował się zadać dzieciom to ważne pytanie przed ołtarzem zaraz po ślubie z ich matką.

Chcę, aby ludzie zrozumieli, że okazywanie emocji jest zdrowe i, że ojcowie są potrzebni w życiu dzieci. Istnieją dobrzy mężczyźni, którzy biorą udział w wychowaniu dzieci. Chcę, aby ludzie wiedzieli, jak ważne dla dzieci jest, aby być przy nich i darzyć je szacunkiem.

Panna młoda i przybyli na ceremonie goście byli bardzo zaskoczeni. Nikt nie wiedział, co dokładnie planuje Dontez Williams. Wcześniej obywały się próby czytania przysięg nowożeńców, jednak pan młody nie zdradził, że do przemowy planuje dodać coś jeszcze i zwrócić się bezpośrednio do dzieci.

Nie ćwiczyliśmy tego, więc wiedziałem, dlaczego na początku dziewczynki będą zdezorientowane. Kiedy moje pasierbicy zdały sobie sprawę z tego, co się dzieje, bardzo ucieszyły się z mojej propozycji. Poczułam, że czekały na to przez całe życie.

Na nagraniu opublikowanym w sieci widać, że dziewczynki były bardzo zaskoczone. Gdy tylko zrozumiały, co proponuje im partner mamy, bardzo się ucieszyły. Dzieci przytuliły się do mężczyzny. Były wzruszone do łez.

