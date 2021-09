Księżna Kate promienieje! Takiej jeszcze jej nie widziano!

Księżna Kate pojawiając się na premierze filmu o Jamesie Bondzie, dosłownie zawładnęła mediami. Świat rozpisywał się nad jej złotą kreacją, w której wyglądała jak bogini, a sam William nie mógł oderwać od niej wzroku.

Jeszcze sprawa nie ucichła, a o Kate znów jest głośno, a wszystko za sprawą jej wizyty wraz z Williamem w Irlandii.



Para pojechała tam, by odwiedzić studentów. Książęca para pojawiła się na kampusie uniwersytetu Ulster w Derry i zobaczyła, jak funkcjonuje to miejsce. Na tę okazję Kate wybrała wyjątkowo krzykliwą stylizację.



Słynąca z roztropności zamiłowania do neutralnych ubrań Kate, tym razem postawiła na piękny garnitur w wyrazistym kolorze fuksji. Idealnie skrojony komplet leżał na niej idealnie, a Kate znów błyszczała.



Dodatkowo uśmiech nie schodził jej z twarzy i nawet pozwoliła sobie na mały kufel ciemnego trunku, najpewniej irlandzkiego piwa, które jest tam niezwykle popularne.



Kate później przebrała się w mniej elegancki strój i udała się do uniwersyteckiego klubu rugby. Tam czarny, sportowy outfit pokazał jak szczupła jest księżna. To także przekreśla wszelkie plotki na temat rzekomej, czwartej ciąży Kate.



Trzeba jednak przyznać, że już dawno Kate i William nie byli widziani w tak dobrych nastrojach. Czyżby w końcu odetchnęli po wszelkich aferach i konfliktach z Meghan Markle?

Zdjęcie Księżna Kate wybrała garnitur w bardzo wyrazistym kolorze / Pool / Samir Hussein / Getty Images

Zdjęcie Księżna Kate w sportowym stroju prezentowała się równie pięknie, co w eleganckim wydaniu / Pool / Samir Hussein / Getty Images

Zdjęcie Sportowy strój podkreślił bardzo szczupłą sylwetkę Kate / Samir Hussein / Getty Images

