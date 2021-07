Gigantyczna, kolorowa ryba w Oregonie

15 lipca na jednej z plaż w Oregonie znaleziono mierzącą prawie metr i ważącą 45 kilogramów niezwykłą, kolorową rybę.

Tajemnicza ryba, którą znaleziono to strojnik, którego też nazywa się rybą księżycową. Charakteryzuje się owalnym kształtem i mocno bocznie spłaszczonym, kolorowym ciałem, które jest pokryte białymi cętkami. Płetwy strojnika odznaczają się jaskrawoczerwonym kolorem.

W rozmowie z CNN Keith Chandler - dyrektorka Seaside Aquarium w Oregonie powiedziała, że znalezienie takiej ryby na brzegu to rzadkość. Głównie przez to, że żyją one głęboko w oceanie.



Ponadto dodała, że stan ryby wskazywał, że na plaży znajdowała się maksymalnie godzinę, dopóki nie została znaleziona. Na brzeg strojnik wypłynął martwy, ale pracownicy akwarium zdążyli, zanim ptaki zaczęły się nim interesować.



Ryba została zamrożona. Następnym krokiem jest przeprowadzenie sekcji, dzięki której będzie można dowiedzieć się czegoś nowego o tym gatunku.



Uznaje się, że strojniki mogą mierzyć nawet dwa metry i ważyć ponad 270 kilogramów. Zamieszkują tropikalne i umiarkowane wody, gdzie żywią się krylem i kałamarnicami.



Czytaj więcej:



Katie Hopkins deportowana z Australii za złamanie zasad kwarantanny



Samuela Górska. To ona nie życzy sobie "żydostwa" i "LGBT"



Perseidy 2021. Kiedy i gdzie będzie można je zobaczyć?



Zobacz także:



Reklama